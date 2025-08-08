Por su autonomía, pantalla y controles, esta consola portátil es perfecta para jugar en la nube y cuesta menos de lo que imaginas

NVIDIA y Microsoft llevan años apostando por el juego en la nube, y aunque su implementación está siendo lenta, poco a poco son más los usuarios que apuestan por esta forma de jugar. Además, a la hora de jugar no están atados a un único dispositivo, sino que pueden hacerlo desde un PC, tableta, móvil e incluso desde una Smart TV, siempre y cuando sea compatible. No obstante, hoy hablaremos de Logitech G Cloud, una consola portátil que te sorprenderá por todo lo que ofrece.

Aunque es posible convertir casi cualquier móvil en una consola portátil conectando un mando como el Razer Kishi V2 Pro, la relación de aspecto de la pantalla de los móviles no es la mejor, siendo demasiado panorámica, de ahí que esta consola portátil de Logitech sea una mejor opción. Pues bien, ahora puedes comprar la Logitech G Cloud en Amazon por 284,99 euros, mientras que en la web de Logitech cuesta 339 euros. Por lo tanto, te ahorras 54,01 euros. Si tienes dudas y no sabes si comprarla o no, te recomendamos que eches un vistazo a las reseñas de los usuarios, verás que la mayoría hablan muy bien de este dispositivo.

La consola portátil ideal para jugar en la nube

Más allá de Xbox Cloud Gaming y GeForce NOW, esta consola portátil también permite jugar de manera remota a tus juegos de PC, Xbox y PS5. Pero eso no es todo, también es posible instalar juegos de Android. Y para ofrecer un acceso fácil e intuitivo a todas las plataformas, Logitech ha creado una interfaz de usuario para tal fin.

A nivel de diseño, es una consola muy cómoda que tiene los mismos controles que un mando de consola. En cuanto a la pantalla, estamos hablando de un panel táctil IPS Full HD de 7 pulgadas con 450 nits de brillo. La calidad de imagen es muy buena, al igual que los ángulos de visión. Y para mejorar la inmersión cuando juegas, Logitech ha integrado dos altavoces y un amplificador de alto voltaje para una reproducción más nítida. También tiene dos micrófonos con cancelación de ruido para que puedas hablar con tus amigos cuando juegas online.

Pasamos al procesador, y aquí encontramos el Qualcomm Snapdragon 720G. Si bien tiene unos cuantos años, sigue dando la talla, sobre todo en un dispositivo donde los juegos que no son de Android se ejecutan en la nube, por lo que la potencia es lo de menos. Otro punto a destacar es la autonomía, que supera las 12 horas en condiciones normales de juego. Ahora bien, esto depende mucho de varios factores.

En definitiva, si buscas un dispositivo para jugar en la nube que sea muy cómodo y tenga un precio competitivo, esta consola portátil de Logitech es una apuesta segura. Aprovecha que se puede conseguir por menos de 285 euros y hazte con la tuya, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.