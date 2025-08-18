Baja de precio el dron ideal para iniciarse: sin licencia y con grabación en 4K

Cada vez más personas perciben que ver el mundo desde arriba cambia la manera de descubrir lugares. Y es que volar un dron no es solo grabar vídeos espectaculares o conseguir tomas imposibles, también es una forma de explorar, de capturar recuerdos y de disfrutar de la tecnología en su máxima expresión.

Es verdad que no todos los drones son fáciles de usar ni están al alcance de cualquiera. A veces, el equilibrio entre calidad, ligera y simplicidad no es fácil de encontrar, pero el DJI Mini 3 llegó al mercado para demostrarnos que no es imposible. Se trata de un modelo pensado para usuarios que quieren dar el salto a la fotografía aérea pero sin complicarse con equipos grandes y pesados. Además, ahora lo podemos comprar de oferta en AliExpress, donde utilizando el cupón A4AESBS45 se quedará a solo 281 euros.

Piensa que este dron tiene un precio oficial de 379 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la propia web de DJI. Pero, por suerte, forma parte de esta campaña de AliExpress en la que no solo podemos conseguir increíbles descuentos directos en infinidad de artículos sino que, a muchos de ellos, les podemos sumar un descuento extra en forma de cupón.

DJI Mini 3: para volar más y complicarse menos

La ventaja clave que ofrece el DJI se ve nada más cogerlo. Se trata de un dron que pesa 248 gramos y eso significa que se coloca por debajo del umbral de los 250 y que no necesitamos licencia para volarlo en los espacios permitidos. Es un dron muy cómodo tanto de utilizar como de transportar. Plegado mide solo 148 × 90 × 62 mm y eso significa que cabe en la palma de la mano. Está pensado para que puedas acoplar tu smartphone y usarlo como pantalla a través de la app DJI Fly, que está disponible tanto para iOS como para Android.

El DJI Mini 3 monta una cámara con sensor CMOS 1/1,3" y una apertura f/1,7 que nos ayudará a la hora de capturar escenas con poca luz. Es capaz de grabar en 4K a 24 y 30 fps y capturar imágenes de 48 megapíxeles. El hecho de poder disparar en RAW da un mayor margen de maniobra a la hora de realizar posteriores ediciones y, como resultado, siempre tendremos imágenes nítidas y brillantes, aunque no seamos expertos en fotografía ni en vídeo.

Como es habitual en DJI, y como hemos visto en modelos como el DJI Mini 4 Pro, el Mini 3 también integra un gimbal mecánico, en su caso de 3 ejes. Es el encargado de estabilizar el metraje incluso cuando nos enfrentemos a un viento moderado o a movimientos bruscos. Gracias a este sistema conseguiremos vídeos fluidos y sin vibraciones. Y a esto aún podemos sumar modos de vuelo inteligentes como el QuickShots que permite recurrir a maniobras preprogramadas con un solo toque, el True Vertical Shooting para grabar en vertical, ideal para redes sociales, las tomas panorámicas y envolventes...

Este dron viene con una batería de vuelo inteligente capaz de alcanzar los 38 minutos de autonomía para que puedas realizar sesiones de vuelo más largas sin necesidad de estar recargando constantemente. Su sistema de transmisión de vídeo tiene 10 km de alcance y también ofrece la función de retorno automático en caso de batería baja o de pérdida de la señal, que siempre suma un extra de tranquilidad.

Si nunca has volado un dron no tendrás de qué preocuparte porque el DJI Mini 3 ofrece un control muy intuitivo a través de la app, además de un despegue automático. Es un modelo que ofrece confianza desde el primer vuelo, incluso si te estás iniciando en esto. Y si ya tienes algo de experiencia, también te ofrece margen de mejora para conseguir grabaciones de calidad. Desde luego, al precio que tiene ahora, es como para darle una oportunidad y darnos ese capricho que llevamos tiempo queriendo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.