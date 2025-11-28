El Black Friday deja baratísimo este patinete con motor de 500 W, ruedas todoterreno y 25 km de autonomía

Cuando decimos que esta época del año es la mejor para renovar dispositivos o darse un capricho, no es por decir. Las ofertas durante el Black Friday suelen ser muy llamativas, y por eso es buen momento para comprar hasta un patinete eléctrico como este Segway Ninebot E2 Plus E II, ya que, si te das prisa, lo puedes encontrar más barato que nunca.

Este patinete eléctrico de la marca Segway tiene un precio recomendado de 319 euros, pero con las rebajas del Black Friday podemos aprovechar para ahorrar más de 100 euros con su compra y llevárnoslo por unos ajustados 214 euros en Amazon, un precio al que nunca antes lo habíamos visto.

Compra el patinete eléctrico Segway Ninebot E2 Plus E II más barato

El Segway Ninebot E2 Plus E II es un patinete eléctrico económico al que no le falta de nada. Está muy bien construido, cumple con la nueva normativa de la DGT y su motor alcanza una potencia máxima de 500 W, más que suficiente para alcanzar la velocidad límite permitida por ley en España, que es de unos 25 km/h, y dejar atrás esas pendientes con una inclinación de hasta un 12%.

Por otro lado, nos da la posibilidad de seleccionar entre tres modos de conducción diferentes (Estándar, Deportivo y Peatonal) para adaptarnos a cualquier situación, ya que no es lo mismo conducir por un carril bici vacío que por una zona peatonal en el centro de la ciudad. Los cambios se realizan desde el manillar, donde nos encontramos una pantalla de 2,8 pulgadas que está ligeramente inclinada para ver mejor información como la velocidad o el estado de la batería.

De hecho, si hablamos sobre su autonomía, este patinete incorpora una batería de 220 Wh que llega a ofrecernos una distancia de recorrido máxima de 25 km por cada carga, pudiendo así realizar desplazamientos diarios habituales. En otras palabras, si buscabas un patinete para llegar más rápido a sitios a una distancia media o cercana, cumplirá con tus expectativas.

La experiencia de conducción es muy segura al venir con unos neumáticos sin cámara de 8,1 pulgadas para evitar pinchazos, un sistema de doble freno, suspensión delantera y luces LED para usarlo por las noches. Y para ir un paso más allá, descargando la app Segway Mobility en nuestro smartphone podemos acceder a funciones extra y bloquear el patinete a distancia.

