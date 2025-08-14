Ofertas
No es broma: este portátil convertible con pantalla táctil de 14 pulgadas, Windows 11 y 16 GB de RAM está baratísimo
De cara al inicio del nuevo curso, este portátil convertible de Lenovo que podemos usar hasta como una tablet es uno de los chollos del momento al estar rebajado a precio mínimo por tiempo limitado
Parece mentira, pero ya estamos a mitad de agosto y cuando nos queramos dar cuenta el verano ya habrá terminado. Esto significa que pronto llegará la vuelta a las clases, y si estabas pensando en hacerte con un portátil antes de que lleguen estas fechas, el Lenovo IdeaPad Flex 5 Gen 8 es un modelo convertible muy versátil que se adapta a cualquier uso. Y lo mejor, si te das prisa, puedes llevártelo ahora a precio mínimo histórico.
Amazon tiene ahora mismo este portátil convertible de Lenovo rebajado a lo grande, ya que ha pasado de unos 949 euros de precio recomendado a unos 649 euros. Esto se traduce en un ahorro de 300 euros de golpe, y es la oferta más baja que hemos visto en este modelo. Así que date prisa, porque es cuestión de tiempo que vuelva a subir.
Compra el portátil convertible Lenovo IdeaPad Flex 5 Gen 8 más barato que nunca
El Lenovo IdeaPad Flex 5 Gen 8 es un portátil convertible que se adapta a lo que necesites en cada momento. Podemos usarlo como un portátil tradicional para trabajar y estudiar, o transformarlo en una tablet gracias a unas bisagras resistentes de 360 grados para así leer, dibujar y ver contenido con total comodidad, entre otras cosas. Sin pasar por alto que tiene un ligero peso de 1,55 kg para facilitar al máximo su transporte.
Al levantar la tapa, nos recibe una pantalla táctil IPS de 14 pulgadas que es compatible hasta con lápices ópticos, además de que llega a brindarnos una resolución WUXGA (1.920 x 1.200 px), una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 300 nits que se defiende en interiores, aunque en exteriores se queda atrás. Asimismo, nos asegura una buena reproducción de color, sus biseles son bastantes delgados e incorpora dos altavoces que soportan Dolby Audio.
Aunque vamos a ser sincero, todo lo anterior deja de interesarnos si su hardware no está a la altura. Pero no es el caso. En su interior nos encontramos un procesador AMD Ryzen 7 7730U, el cual está preparado llevar a cabo todo tipo de tareas de productividad e incluso ejecutar con soltura programas de edición no muy exigentes como Photoshop. Este viene acompañado de una memoria RAM de 16 GB, un SSD de 512 GB bastante rápido y una gráfica integrada AMD Radeon, que ayuda a reproducir contenido en alta definición y hasta jugar a títulos básicos.
Para terminar de conquistarnos, no hace falta que instalemos ningún sistema operativo, puesto que trae Windows 11 Home listo para usar desde el primer momento en el que pulsemos el botón de encendido. También dispone de una batería de 52,5 Wh que aguanta bastante bien y admite una carga rápida que nos garantiza 2 horas de autonomía extra en tan solo 15 minutos. Y si hablamos de su conectividad, cuenta con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, dos puertos USB-A, un puerto USB-C que hace la función de DisPlayPort, un puerto HDMI, un lector de tarjetas SD y un conector de audio para usar auriculares.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
