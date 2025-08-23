Buen rendimiento y excepcional calidad de imagen en este portátil ASUS que tiene un gran descuento en Amazon

Si buscas un portátil diseñado para la IA que permita correr modelos de forma local y tenga la tecla Copilot, puede que te interese el ASUS Vivobook S5406MA-QD062W. Este equipo es ideal para productividad, y con el 33 % de descuento que tiene ahora en Amazon, definitivamente es una gran compra. Ahora bien, no solo es un acierto por su precio, sino también por sus características.

Ahora puedes comprar el ASUS Vivobook S5406MA-QD062W en Amazon por 865 euros. Cuando no está en oferta cuesta 1.299 euros, así que estamos hablando de 434 euros menos. Por este motivo, es una de las mejores opciones que encontrarás en su categoría por menos de 900 euros. Además, es un equipo que está muy bien valorado por los usuarios.

Ahorra 434 euros comprando el ASUS Vivobook S5406MA-QD062W en Amazon

Este portátil viene con Windows 11 Home preinstalado ASUS

Si quieres saber más acerca de este portátil, solo tienes que seguir leyendo, ya que a continuación echaremos un vistazo a sus características. El ASUS Vivobook S5406MA-QD062W tiene una espectacular pantalla OLED de 14 pulgadas con una resolución de 1.920 por 1.200 píxeles. La calidad de esta es indiscutible, con colores vibrantes y un nivel de brillo más que correcto. Trabajar editando documentos o ver vídeos es una experiencia realmente satisfactoria.

ASUS no ha querido arriesgar poniendo cualquier procesador, así que para asegurar que el equipo rinda bien en todo momento, ha optado por el Intel Core Ultra 7 155H (16 núcleos). A esto hay que añadir 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. Esta configuración convierte a este equipo en una apuesta segura a corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, si lo que buscas es un portátil que combine versatilidad y potencia, con un diseño delgado y compacto, no puedes dejarlo escapar.

Al contrario que otros portátiles, este viene con Windows 11 Home, por lo que no hay que comprar la licencia OEM y tampoco instalar el sistema operativo de Microsoft. El ASUS Vivobook S5406MA-QD062W se puede usar en cuanto lo sacas de la caja. Bueno, esto no es del todo así, primero hay que tomarse unos minutos para terminar de configurar Windows e instalar las actualizaciones.

Si a la hora de comprar un portátil valoras mucho la calidad de imagen, este no te decepcionará. Lo mismo podemos decir de su procesador que ofrece un buen rendimiento en multitarea. Eso si, no es un equipo gaming, aunque esto no quiere decir que no sea de capaz de mover muchos juegos, siempre y cuando sean pocos exigentes.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.