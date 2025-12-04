Buena, bonita y barata: así es esta nueva tablet de Samsung que ya está rebajada por poco más de 100 euros

Las tablets se han vuelto indispensables en muchos hogares cuando hablamos de entretenimiento, ya que nos permiten disfrutar de series, películas, juegos o redes sociales de una manera mucho más cómoda que con un smartphone, y la realidad es que no hace falta gastar una fortuna. Esta novedosa Samsung Galaxy Tab A11 nos lo vuelve a demostrar, además de que ya podemos encontrarla con su primer descuento.

Hace apenas unas semanas aterrizó en el mercado esta nueva tablet de Samsung, la cual lo tiene todo para convertirse en una superventas. Y es que, a pesar de salir a la venta por un precio recomendado de 149 euros, tan solo han tenido que pasar unos pocos días para que podamos verla con su primer descuento, pues está disponible por tan solo unos 129 euros en Amazon, lo que nos permite ahorrar unos 20 euros.

Compra la Samsung Galaxy Tab A11 más barata antes de Navidad

Samsung Galaxy Tab A11 Samsung

La nueva Samsung Galaxy Tab A11 se presenta como la tablet más económica de la marca y son varios los motivos por los que merece la pena. A nivel de diseño es prácticamente igual que el modelo de anterior generación, la Samsung Galaxy Tan A9. Solo cambia la distribución de los botones y añade una pequeña ranura para el sonido en la parte superior. Por lo demás, sigue destacando por su acabado metálico y tamaño compacto, ya que es muy manejable al tener un grosor de 8 mm y un peso de 335 gramos.

Es un modelo pensado principalmente para entretenimiento, no para tareas exigentes, y eso nos lo demuestra con pequeñas mejoras en su apartado visual. Sigue apostando por una pantalla LCD de 8,7 pulgadas con una resolución de 1.340 x 800 pieles, pero ahora es ligeramente más brillante y nos muestra imágenes más fluidas al ofrecernos una tasa de refresco de 90 Hz. Y a esto le sumamos unos altavoces duales con soporte para Dolby Atmos para que podamos disfrutar más de series y películas.

Por otro lado, si hablamos sobre su rendimiento, Samsung ha decidido volver a instalar en su interior el procesador MediaTek Helio G99, una decisión bastante cuestionada por muchos, aunque en la práctica sigue rindiendo muy bien en las tareas básicas para las que está pensada esta tablet. De hecho, la diferencia es mínima con respecto a otras opciones como la Redmi Pad 2 de Xiaomi, la cual hace uso de un chip algo más reciente. De hecho, sigue siendo útil hasta para juegos que no sean demasiado exigentes.

Eso sí, la rebaja solo nos la encontramos en su versión más básica, que completa el resto de la configuración con una memoria RAM de 4 GB que es algo justa y un almacenamiento de 64 GB que, en este caso, no supone ningún problema al poder expandirse con una tarjeta microSD hasta un máximo de 2 TB.

A todo esto debemos sumarle que funcionando bajo una capa de personalización One UI 7 basada en Android 15 que no solo podrá actualizarse muy pronto a la versión más reciente, sino que también recibirá actualizaciones de seguridad durante los próximos 7 años.

Para rematar, tenemos una cámara trasera de 8 MP y frontal de 5 MP para unirnos a videollamadas o escanear documentos, una batería de 5.100 mAh que nos aguanta bastante bien el ritmo y un conector jack 3,5 mm para que podamos usar auriculares con cable, algo que cada vez es más raro de ver en este tipo de dispositivos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.