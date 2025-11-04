Bueno, bonito y ahora aún más barato: este altavoz Bluetooth JBL es un acierto

Si sueles usar tu móvil a modo de reproductor de música y quieres mejorar la calidad de audio, solo tienes que conectar un altavoz Bluetooth como el JBL Flip Essential 2, que destaca por ser potente, resistente y ligero. Además, no es caro, sobre todo ahora que está en oferta, y se puede conseguir por 30 euros menos de su precio habitual. Por eso, te recomendamos que le eches un vistazo.

Cabe mencionar que el JBL Flip Essential 2 cuesta 109,99 euros en la web de JBL, pero si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por 79,99 euros. Por sus características, que veremos más adelante, es un altavoz que vale la pena comprar. De hecho, actualmente tiene más de 8.400 valoraciones, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5.

Un altavoz resistente al agua con 20 vatios de potencia

La batería del JBL Flip Essential 2 ofrece hasta 10 horas de autonomía JBL

Este altavoz compacto demuestra que no hace falta un gran tamaño para ofrecer un audio potente y de calidad. Con sus 20 vatios de potencia y la tecnología JBL Original Pro Sound, consigue un sonido nítido, con graves profundos que sorprenden en un dispositivo tan ligero y fácil de transportar. Sobre esto último, sin duda, es el compañero perfecto para quienes quieren llevar la música a todas.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes. En su interior hay una batería que ofrece hasta 10 horas de reproducción continua. Por lo tanto, el JBL Flip Essential 2 está pensado para acompañarte durante todo el día, ya sea para pasar un día en la playa, ir de excursión o usarlo en una fiesta. A la hora de cargarlo se hace vía USB con el cable incluido.

Tampoco podía faltar la resistencia al agua con certificación IPX7, que lo convierte en un altavoz todoterreno. No importa si lo usas junto a la piscina, en la playa o bajo la lluvia, está diseñado para soportar las condiciones más exigentes sin que tengas que preocuparte. Esta durabilidad lo hace ideal para quienes disfrutan de actividades al aire libre y quieren un dispositivo fiable y resistente. La conectividad también juega un papel clave. Se conecta por Bluetooth y permite vincular hasta dos dispositivos al mismo tiempo.

Altavoces Bluetooth por menos de 80 euros hay muchos, pero con las características del JBL Flip Essential 2, más bien pocos. Aprovecha que está rebajado 30 euros y no dejes pasar esta oportunidad. Estamos seguros de que, si lo compras, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.