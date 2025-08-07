Bueno, bonito y barato: este móvil Samsung Galaxy con 5 años más de actualizaciones no cuesta ni 150 euros

Nunca hay que juzgar un libro por su portada, ni un teléfono por su precio. A veces, los modelos más económicos pueden sorprender por todo lo que ofrecen, especialmente si buscas algo sencillo y funcional. Ese es precisamente el caso del Samsung Galaxy A16 LTE, un smartphone que, más allá de lo barato que está actualmente, destaca por su excelente relación calidad-precio.

Este teléfono de Samsung tiene un precio recomendado de 199 euros, que ya de por sí lo hace muy accesible. Aunque ahora lo es aún más, ya que está disponible con una oferta flash por un precio nunca antes visto de 144 euros en Amazon, lo que equivale a un ahorro total de 55 euros.

De todas formas, este mismo modelo con más memoria RAM y capacidad está por tan solo unos 161 euros. Y como alternativa de compra, está rebajado prácticamente al mismo precio tanto en MediaMarkt como en PcComponentes. ¡No lo dejes escapar!

Compra el Samsung Galaxy A16 LTE a precio mínimo histórico

El Samsung Galaxy A16 LTE es un móvil que llega con una propuesta sencilla pero efectiva: ofrecer lo esencial para el día a día sin disparar el precio. Tiene un diseño moderno y elegante que, con solo un vistazo, deja claro que se trata de un móvil Samsung. Aunque, si algo nos ha sorprendido para bien, es que está construido con un plástico de muy buena calidad, además de que, a pesar de ser más grande que el modelo de anterior generación, no renuncia a una buena ergonomía al tener unos bordes planos y la ya clásica isla de botones.

Su pantalla es uno de sus mayores aciertos. Esto se debe a que monta un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+, 90 Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 800 nits. Esto se traduce en unas imágenes fluidas, con colores vivos y esa gran nitidez a la que Samsung ya nos tiene acostumbrados. Y no hay por qué preocuparse si le caen algunas gotas de agua, pues dispone de una certificación IP54.

Por otro lado, como te podrás imaginar por el precio que tiene, su rendimiento no es que sea excelente, pero cumple sin problemas para tareas o usar aplicaciones básicas en el día a día. Al ser la versión básica con LTE, nos encontramos con un procesador Exynos 1330 que va de la mano de 4 GB de RAM, que se puede aumentar de manera virtual, y un almacenamiento de 128 GB, que también podemos expandir con una microSD.

Aquí el punto clave que lo hace diferenciarse del resto está en su software, ya que viene funcionando de base con una capa de personalización OneUI 6 basada en Android 14. De primeras puedes pensar que es anticuado para las fechas en las que estamos, pero no te preocupes, puesto que, aparte de brindarnos esa experiencia de uso completa, se podrá seguir actualizando a las últimas versiones durante 5 años más.

Otra gran ventaja de este teléfono es que cuenta con una batería de 5.000 mAh que aguanta fácilmente un día de uso intenso o hasta dos días si solo lo utilizas para revisar al final del día tus redes sociales y responder algún que otro mensaje de WhatsApp. Y en cuanto al apartado de fotografía, su triple cámara trasera está formada por un sensor principal de 50 MP, un macro de 2 MP y un ultra gran angular de 5 MP que no suele ser habitual por este rango de precios. Suficiente para hacer fotos con una calidad aceptable.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.