Si buscas un móvil potente por menos de 300 euros, este gama media de Xiaomi con 512 GB y descuento es una ganga

Dentro de la gama media, marcas como Xiaomi destacan por ofrecer algunos de los mejores móviles en relación calidad-precio. Este último año, su submarca POCO se ha sumado a la competencia con modelos capaces de rivalizar con casi cualquier terminal. Un buen ejemplo es el POCO X7, un smartphone listo para competir con casi todos y una de las mejores opciones del mercado por poco más de 250 euros si aprovechas el gran descuento que tiene en estos momentos.

La clave era esperar, ya que, a pesar de salir a la venta por unos 349,99 euros, ahora podemos encontrar este maravilloso gama media de POCO con un descuento de 90 euros que lo deja por unos 259,99 euros en Amazon en su versión con mejor configuración. Mientras que en PcComponentes está disponible por unos 299 euros y con la posibilidad de ahorrar 10 euros extra al añadirlo al carrito de la compra, pero solo por tiempo limitado.

Compra el mejor POCO X7 con casi 100 euros de descuento

El POCO X7 es un móvil de gama media económico muy recomendable por todo lo que ofrece. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de probarlo y se siente muy cómodo en las manos, ya que apuesta por un diseño ligeramente curvado que facilita el agarre. Otra diferencia con respecto a la anterior generación es que se siente más robusto, pues tiene una trasera de policarbonato, además de un gran módulo de cámaras cuadrado con esquinas redondeadas que se sitúa en el centro para darle más personalidad y una certificación IP68.

Por otro lado, monta una pantalla CrystalRes AMOLED de 6,67 pulgadas que estrena la primera curvatura 3D de la marca. Esta se ve realmente bien, pues llega a ofrecernos una resolución 1,5K de 2.712 x 1.220 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y, mucho ojo, un brillo que alcanza un pico máximo 3.000 nits (mucho más que incluso algunos modelos de gama alta). También es compatible con HDR10+ y Dolby Vision para mejorar el contraste y está protegida con Gorilla Glass Victus 2.

Para la gran mayoría de tareas y aplicaciones habituales es más que suficiente. Esto se debe a que bajo el capó lleva instalado un procesador Dimensity 7300 Ultra que nos asegura un rendimiento fluido la mayor parte del tiempo. Sin olvidarnos de que estamos hablando de su versión con mejor configuración, la cual llega con 12 GB de RAM para mejorar la multitarea y un generoso almacenamiento de 512 GB. Todo ello funcionando bajo un sistema operativo HyperOS que muy pronto recibirá la actualización a una versión (HyperOS 3).

Pasando a hablar sobre su autonomía, es probablemente uno de sus puntos más fuertes, pues dispone de una batería con 5.110 mAh de capacidadque aguanta hasta dos días de uso moderado, algo que es posible gracias al poco consumo que hace el procesador. Y para rematar, admite carga rápida de 45 W para llenar la batería al completo en algo menos de una hora.

En cuanto al apartado fotográfico, no decepciona al incorporar un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 8 MP y una lente macro de 2 MP, lo que le da un extra de versatilidad. Es cierto que dentro de su gama hay opciones más completas, pero cumple más que de sobra al permitirnos hacer fotos nítidas y grabar vídeo hasta en 4K. Mientras que su cámara frontal de 20 MP es prácticamente idéntica a la de su hermano mayor para hacer buenos selfies.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.