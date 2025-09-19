Si buscas un portátil gaming bueno, bonito y barato, este HP con gráfica NVIDIA RTX 5050 está a precio mínimo

¿Estás pensando en comprar un ordenador portátil que sobre todo sea versátil para darle todo tipo de usos? Pues ahora tienes una oportunidad de oro para llevarte este completísimo HP Victus 15-fa2004ns, que por tiempo limitado tiene una rebaja que lo deja tirado de precio teniendo en cuenta todo lo que ofrece.

Aunque en los últimos años el precio de los ordenadores portátiles gaming se había disparado, a día de hoy podemos encontrar modelos muy interesantes más baratos. Un ejemplo de ello es este modelo de la popular marca HP, que, a pesar de tener un precio recomendado de 1.099 euros, gracias a una oferta flash ha vuelto a caer en picado hasta los 799 euros en Amazon, lo que equivale a un ahorro total de 300 euros.

Compra el portátil HP Victus 15-fa2004ns al mejor precio

HP Victus 15-fa2004ns HP

El HP Victus 15-fa2004ns es un portátil que se desenvuelve a la perfección en cualquier situación, pues viene equipado con un hardware bastante actual que nos permite desde jugar hasta trabajar con programas de edición. Es cierto que su diseño no es el más premium que vayas a ver, pues está fabricado principalmente en plástico, pero es muy elegante y discreto, a lo que debemos sumarle un ligero peso de 2,29 kg que facilita su transporte.

Al levantar la tapa y encenderlo por primera vez, nos encontramos con una pantalla IPS de 15,6 pulgadas que en interiores se defiende bastante bien, llegando a ofrecernos una resolución Full HD, un brillo máximo de 300 nits y 144 Hz de tasa de refresco para disfrutar de una gran fluidez, algo notarás mucho cuando lo utilices para echarte unas partidas en videojuegos actuales.

Pero si por algo realmente lo recomendamos es por lo que lleva instalado en su interior. Empezamos por su procesador Intel Core 5-210H, el cual actúa como el motor principal y asegura un buen rendimiento en casi todo tipo de tareas. Este se complementa con una RAM de 16 GB que mejora la multitarea, una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB y, lo más importante, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5050 que está pensada para jugar en 1080p.

Tampoco podemos dejar de lado que viene con batería de 70 Wh, que nos brinda hasta unas 7 horas de uso, además de que dispone de unos altavoces duales que soportan un audio de alta definición, una webcam HD y un variado apartado de conectividad. Eso sí, no incluye sistema operativo. Ya dependerá de nosotros instalar Windows, Linux o la opción que más nos interese, algo que nos llevará unos pocos minutos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.