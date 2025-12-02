Si buscas un ratón que destaque por su ligereza, precisión y autonomía, este Logitech es un acierto

Aunque la Semana de Black Friday de Amazon ya ha terminado, todavía se pueden encontrar auténticos chollazos como el que veremos a continuación. El ratón Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, que tiene un precio recomendado de 169 euros, está disponible nuevamente por 99 euros. Sin duda, es una oportunidad que no puedes dejar escapar, no todos los días tiene un 41 % de descuento.

Si bien es un ratón gaming, eso no significa que no sea ideal para trabajar, ya que al final es preciso y cómodo. Además, es inalámbrico, por lo que tendrás un cable menos sobre la mesa. Dicho esto, a la hora de comprarlo puedes elegir entre tres colores: negro, blanco y magenta. Sin embargo, este último vale 129 euros porque tiene un descuento del 23 %.

Ahorra 70 euros comprando el Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 en Amazon

El Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 ha sido diseñado en estrecha colaboración con los mejores profesionales de los eSports. Ahora bien, este ratón no busca reinventar la rueda, sino perfeccionarla. Uno de los principales motivos por los que este ratón merece la pena es su sensor óptico HERO 2, que es capaz de ofrecer un seguimiento de más de 888 IPS y alcanzar hasta 44.000 DPI. A esto se le suma una tasa de sondeo de 8 kHz, que reduce la latencia a niveles que pocos ratones pueden alcanzar.

Que Logitech se haya decantado por los interruptores híbridos LIGHTFORCE es un acierto, ya que combinan la velocidad y durabilidad de la tecnología óptica con la sensación táctil del clic mecánico. Además, en esta ocasión encontramos un puerto de USB-C y su batería ofrece una autonomía de hasta 95 horas. Si a esto le sumamos la compatibilidad con el sistema de carga inalámbrica POWERPLAY, nos encontramos ante un ratón que siempre está listo para la acción.

Por sus características, es un ratón muy recomendable que vale la pena comprar. Aprovecha la oferta de Amazon y llévatelo por 99 euros, no te arrepentirás. Si buscas comodidad, precisión y autonomía, este ofrece todo esto y mucho más. Si estás interesado en hacerte con él, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, no sabemos hasta cuándo estará rebajado 70 euros.

