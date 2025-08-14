No busques más, este móvil tiene todo lo que necesitas y un precio muy atractivo

Por sus características y precio, el Redmi Note 14 Pro 5G es uno de los mejores móviles de gama media que hay actualmente a la venta, y gracias a esta oferta de Amazon puede ser tuyo por mucho menos del precio de venta recomendado. Estamos hablando de un dispositivo que, cuando no está rebajado, cuesta 399,99 euros en su versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. En cuanto a las reseñas por parte de los usuarios, son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Actualmente, el Redmi Note 14 Pro 5G está disponible por 359,99 euros en la web de Xiaomi, pero si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por 280 euros. Aunque no es el precio mínimo histórico, sigue siendo una oportunidad que no puedes dejar pasar, no todos los días está 119,99 euros más barato. Dicho esto, es hora de ver qué ofrece este smartphone.

Ahorra 119,99 euros comprando en Amazon el Redmi Note 14 Pro 5G

Como en cualquier móvil, la pantalla es una parte muy importante ya que afecta a la experiencia de uso. Pues bien, el Redmi Note 14 Pro 5G está a la altura de lo esperado y no decepciona. Tiene un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con una resolución de 2.712 por 1.220 píxeles y un pico de brillo de hasta 3.000 nits. Además de destacar por su nitidez y viveza de los colores, también lo hace por su fluidez, y aquí tiene mucho que ver la tasa de refresco de 120 Hz.

El procesador es otro de los aspectos más importantes en un smartphone. En este caso, encontramos el chip MediaTek Dimensity 7300 Ultra, que ofrece un rendimiento comparable al de su equivalente de Qualcomm. Esto quiere decir que, además de mover el sistema operativo y las aplicaciones de forma solvente, es capaz de hacer lo mismo con los juegos más exigentes. ¿Y qué pasa con el apartado fotográfico? Pues más de lo mismo, las fotos tienen un buen nivel de detalle, y aquí tiene mucho que ver el algoritmo mejorado con IA y la cámara principal de 200 megapíxeles.

Por último, pero no por ello menos importante, no está de más mencionar que tiene una batería de 5.110 mAh, carga rápida de 45 vatios y chip NFC para pagos móviles. El sistema operativo es HyperOS, que viene a sustituir a la capa de personalización MIUI, que durante muchos años estuvo presente en los móviles de Xiaomi.

Teniendo en cuenta sus características y su precio actual de 280 euros, es un smartphone que sin duda merece la pena comprar. Así que, si ha llegado el momento de cambiar de móvil y buscas una apuesta segura, el Redmi Note 14 Pro 5G es un acierto.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.