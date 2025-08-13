Cae en picado el precio de la Google Pixel Tablet: pantalla de 11 pulgadas, 256 GB y Android en su versión más pura

Si lo que buscas es una tablet que puedas aprovechar al máximo en casa, la Google Pixel Tablet es una opción que merece toda tu atención. Su rendimiento fluido y su pantalla de gran calidad la hacen ideal para disfrutar de contenido multimedia, trabajar con varias aplicaciones a la vez o usarla como centro multimedia. Y es que ahora está disponible con una oferta flash que la deja a su precio más bajo hasta la fecha.

Esta tablet de Google llegó a nuestro mercado hace poco más de un año y, a pesar de tener un precio recomendado de 619 euros en su versión con mejor configuración, ahora está disponible con un descuento del 36% que la deja por unos ajustados 399 euros en Amazon. Y si quieres sacarle el máximo partido posible, es recomendable adquirir su base de carga con altavoz, que está a la venta por unos 149 euros en la tienda oficial de Google.

Compra la Google Pixel Tablet al mejor precio

La Google Pixel Tablet es una tablet perfecta para el uso doméstico, siendo diferente a los modelos habituales que tenemos el mercado al hacer también la función de centro multimedia para incluso controlar algunos dispositivos inteligentes. A nivel de diseño es cierto que pasa bastante desapercibida, destacando sobre todo que tiene una construcción de muy buena calidad al contar con una carcasa fabricada en aluminio 100% reciclado y un revestimiento nanocerámico que la hace sentir cómoda en las manos. Si a esto le sumamos su ligero peso de 493 gramos, estamos hablando de una tablet muy manejable.

Como sucede en este tipo de dispositivos, la pantalla tiene una gran importancia. Y aquí tenemos un panel IPS LCD de 11 pulgadas que nos brinda una resolución 2.560 x 1.600 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz, un brillo que alcanza un pico de 500 nits y una protección del cristal Gorilla Glass 3 para evitar posibles sustos. Sin olvidarnos de que, con el fin de completar la experiencia multimedia, equipa un total de cuatro altavoces bien ubicados para disfrutar de un buen sonido.

A nivel de rendimiento nos recuerda a cualquier teléfono Google Pixel, ya que funciona de lujo y la fluidez siempre está presente. Esto se debe a que en su interior lleva instalado un procesador Google Tensor G2 que nos asegura una gran fiabilidad, el cual se acompaña en este modelo de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Todo ello funcionando con un sistema operativo Android en su versión más pura y con el punto positivo de que todavía le quedan varios años de actualizaciones.

En términos de autonomía cumple con lo que se espera de ella, pues tenemos una batería de 27 Wh que llega a aguantar hasta 12 horas de reproducción de vídeo en streaming. Y llegados a este punto, solo nos queda mencionar que dispone de unas cámaras frontal y trasera de 8 megapíxeles (f/2.0), Wi-Fi 6 para navegar a una alta velocidad, Bluetooth 5.0 y un puerto USB-C para cargarla. En definitiva, se trata de una tablet muy recomendable para un uso doméstico o acompañarnos allá donde vayamos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.