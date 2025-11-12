Cae en picado el precio de las Meta Quest 3S: las gafas de realidad mixta que lo tienen todo

Disfrutar de la realidad virtual desde el propio salón de tu casa ya no sale tan caro como hace unos años, y menos aún si aprovechas ofertas como la que tienen en estos momentos las Meta Quest 3S, el modelo con mejor relación calidad-precio que la compañía de Mark Zuckerberg ha lanzado hasta la fecha.

Estas gafas de realidad virtual de Meta salieron a la venta por un precio recomendado de 329,99 euros, que es a lo que se siguen vendiendo actualmente en Amazon, donde con su compra obtendrás un juego gratuito y 3 meses de prueba para Meta Horizon+. Igualmente, si quieres ahorrar dinero con su compra, ahora puedes aprovechar para conseguirlas por apenas unos 264,43 euros en AliExpress al aplicar el cupón 'ESAE20' durante el proceso de compra, lo que equivale a un ahorro total de 85 euros.

Y en el caso de que el cupón no te vaya, a continuación te dejamos una lista de todos los que puedes usar durante toda esta semana, ya que la promo del 11.11 de AliExpress estará activa hasta el próximo 19 de noviembre:

Compra las gafas de realidad virtual mixta Meta Quest 3S al mejor precio

Meta Quest 3S Meta

Hace poco más de un mes, las Meta Quest 3S cumplieron un año en el mercado, y a día de hoy siguen siendo las gafas de realidad virtual mixta más económicas y recomendables para acercarnos al Metaverso sin necesidad de gastar demasiado como con el resto de modelos.

Son varios los puntos a destacar, empezando por su diseño, ya que los sensores están distribuidos de una manera diferente, vienen con una correa ajustable para que no se muevan durante su uso y, a pesar de tener un peso de 514 gramos, se sienten bastante más cómodas que su predecesora, algo clave para que podamos pasar más tiempo disfrutando de juegos, viendo contenido multimedia o trabajando como nunca antes lo has hecho.

La inmersión con estas gafas es total. Esto se debe a que cuentan una doble pantalla LCD equipadas con lentes de tipo Fresnel, las cuales nos llegan a brindar una resolución de 1.832 x 1.920 píxeles por cada ojo y una tasa de refresco de hasta 120 Hz para sentir cada movimiento más realista gracias a su increíble fluidez. Sin olvidarnos de que tienen un campo de visión de aproximadamente 96° en horizontal y 93° en vertical, el cual es algo inferior al de las Meta Quest 3, pero más que suficiente para que la experiencia de inmersión sea adecuada.

Eso sí, lo más especial de estas gafas es que disponen de un modo de enfoque mixto que combina el entorno físico con el virtual con tan solo pulsar un botón, lo que nos permite ver objetos virtuales en el salón de nuestra casa o en la habitación donde estemos usándolas. Además, todo funciona de maravilla al estar impulsadas por un procesador Snapdragon XR2 Gen 2, una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 128 GB que sobra para descargar esas aplicaciones y juegos que más vayamos a utilizar.

Otro cambio importante en este modelo son que incluye unos mandos que, aunque siguen teniendo retroalimentación háptica para sentir cada acción más real, ahora son más compactos y sustituyen los aros por un sistema de seguimiento llamado Touch Plus para ofrecernos movimientos más naturales.

Sin olvidarnos de que sus altavoces integrados nos regalan un audio espacial con el fin de adaptar el sonido a los movimientos de nuestra cabeza y, en cuanto a su autonomía, llegan aguantar aproximadamente unas 2,5 horas de uso por cada carga. Por lo tanto, si llevas tiempo pensando en dar el salto a la realidad virtual, ahora es uno de los mejores momentos para llevarte estas Meta Quest 3S mucho más baratas.

