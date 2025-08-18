Cae a precio mínimo el último iPad Air de Apple: una de las tablets más potentes y ligeras de este año

Si buscas una tablet potente y ligera que sirva para mucho más que entretenimiento, el iPad Air de 2025 es una opción muy interesante si echamos un vistazo a todos los nuevos modelos que ha lanzado Apple a lo largo de los últimos meses, sobre todo si quieres disfrutar de un modelo fiable durante los próximos años. Y más teniendo en cuenta que, desde hace apenas unas horas, está rebajada a precio mínimo histórico.

Esta tablet de Apple tiene un precio de venta recomendado de 699 euros que ya puedes dejar en el olvido, ya que ahora, si te das prisa, tienes la oportunidad de encontrarla con un descuento total de 80 euros por unos ajustados 619 euros en Amazon. Y como alternativa de compra, te adelanto que en MediaMarkt está rebajada al mismo precio y en PcComponentes por unos 659 euros.

Compra el iPad Air M3 a precio mínimo histórico

iPad Air M3 (2025) Apple

El último iPad Air llegó al mercado en el primer trimestre de este 2025 y si por algo se caracteriza es por ser una de las mejores tablets que puedes encontrar a día de hoy en el catálogo de Apple. Este modelo mantiene la esencia de la generación anterior a nivel estético, ya que conserva una construcción en aluminio ligero, unos bordes muy delgados con apenas 6,1 mm de grosor y un ligero peso de 460 gramos para llevarla a cualquier parte. Sigue siendo tan elegante como minimalista, mientras que el verdadero cambio está en el interior.

Algo muy similar es lo que ocurre en al apartado visual, donde en este modelo nos encontramos con una pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas. Esta nos ofrece una resolución de 2.360 x 1.640 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz, un buen nivel de brillo para interiores al alcanzar un pico de hasta 500 nits y una representación de color P3 que resulta clave para ver contenido multimedia. Sin olvidarnos de que usa una tecnología True Tone y una capa oleofóbica que, además de proteger el panel, ayuda a mantenerlo libre de huellas.

En cuanto a potencia, viene impulsado por el novedoso chip M3, al cual le dan forma una CPU de 8 núcleos, una GPU de 9 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos para facilitar el aprendizaje automático. Obviamente, está preparado para sacarle partido a las nuevas funciones de IA que han llegado (y llegarán) con Apple Intelligence, y nos asegura un rendimiento sobresaliente en todo tipo de tareas o aplicaciones. Asimismo, se complementa con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento en su versión más básica.

Otra característica a resaltar de esta tablet es que llega funcionando con iPadOS 18 y recibirá actualizaciones durante muchos años, por lo que es una apuesta segura a largo plazo. También dispone de una cámara frontal y delantera de 12 MP, unos altavoces que soportan un audio envolvente Dolby Atmos, y un apartado de autonomía bastante bueno al incorporar una batería de 28,93 Wh que nos promete hasta 10 horas de navegación por internet o reproducción de vídeo. Y como no podía ser de otra manera, es compatible con accesorios como el Apple Pencil Pro y el nuevo Magic Keyboard para hacerla más versátil.

