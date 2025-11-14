La cafetera manual De'Longhi con la que podrás preparar tu café soñado sale ahora casi un 40% más barata

El tipo de café que compremos influye en lo sabrosa que puede llegar a ser o no una taza, pero de poco sirve elegir un buen grano si la cafetera que usamos no está a la altura. Pero la historia cambia por completo si decides apostar por un modelo manual que te permita sentirte como un barista tanto durante la preparación como en los resultados finales, como la De'Longhi Dedica, que es una fabulosa opción, y más en estos momentos que está con un descuento de casi el 40%.

Esta cafetera manual de De'Longhi, esa marca prestigiosa en el mundo del café, salió a la venta por un precio recomendado de 219,99 euros que podemos dejar muy atrás desde hace tiempo, pero más ahora, ya que está disponible con una oferta flash por apenas unos 136 euros en Amazon, un precio por el que merece mucho la pena y nos ayuda a ahorrar un total de 84 euros con su compra.

Compra la cafetera manual superventas De'Longhi Dedica al mejor precio

De'Longhi Dedica De'Longhi

La De’Longhi Dedica es una de las cafeteras manuales más populares por una razón muy simple: nos permite preparar nuestros mejores cafés de una manera rápida y sencilla. Por lo tanto, si eres una persona muy cafetera, con ella podrás obtener unos resultados de barista y saborear más los cafés de especialidad. Ya dependerá de tus gustos si preparar un espresso, latte clásico, macchiato o capuchino con una cremosa espuma que te hará relamerte tras cada sorbo.

De hecho, otro de los puntos fuertes es su diseño, ya que se trata de una cafetera realmente bonita y muy compacta para que podamos colocarla en cualquier rincón sin ocupar demasiado al tener unas dimensiones de 14,9 x 33 x 30,5 cm. Sin pasar por alto que su acabado puede cambiar dependiendo del color en el que la seleccionemos, pero este modelo en cuestión apuesta por el acero inoxidable para darle ese toque elegante y resistente que tanto gusta.

Y cuando decimos que es muy sencilla de usar, no es por decir. En la parte superior nos encontramos con un panel de control que apenas tiene tres botones que sirven para preparar una taza, dos tazas de manera simultánea o activar el vapor para llevar a cabo el proceso de espumar la leche, porque sí, para obtener esa cremosa espuma que mencionábamos anteriormente incluye un vaporizador de leche con rotación de 360º, el cual también nos da la posibilidad de simplemente calentar la leche o dispensar agua caliente para hacernos un té al cambiar la posición del dial.

Eso sí, es importante tener en cuenta que para ajustar la temperatura, la dureza del agua o el tiempo de apagado automático tendremos que mantener presionado el botón de vapor durante unos segundos y, posteriormente, seleccionar lo que mejor se adapte a nuestro gusto. De primeras puede parecer algo extraño, pero con las instrucciones a mano verás que no es nada del otro mundo.

A todo lo anterior debemos sumarle que su depósito para el agua tiene 1 litro de capacidad que es suficiente para evitar estar rellenándolo constantemente en el día a día, salvo que en casa se consuma café como si no hubiera un mañana, además de que, gracias a un sistema Thermoblock, consigue calentar el agua necesaria para una taza en apenas unos segundos. Sin olvidarnos de que alcanza una potencia máxima de 1.350 W y una presión de 15 bares que garantiza un sabor intenso.

Y para rematar, dispone de una bandeja antigoteo extraíble que facilita enormemente su limpieza sea tras cada uso. Y por si no fuese suficiente, incluye una cuchara medidora de café premolido, un filtro doble y un descalificador para dejarla siempre a punto. La única pega es que hay que estar añadiendo café molido de manera recurrente al portafiltro, aunque existe la opción de usar monodosis 'Easy Serving Espresso'. Sea como sea, es una cafetera muy interesante y recomendable si quieres empezar cada mañana con un buen café.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.