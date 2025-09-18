Caída de precio para este smartwatch HUAWEI con pantalla AMOLED que está rebajado 30 euros

Al igual que Apple, Samsung y otros grandes fabricantes, HUAWEI también lleva muchos años apostando por el mercado de los relojes inteligentes, por eso es una marca que no tienes que descartar a la hora de elegir un smartwatch. Por ejemplo, el HUAWEI WATCH FIT 4 es una opción muy interesante y muchas veces está en oferta. Sobre esto último, actualmente tiene un 18 % de descuento en varias tiendas y su precio te sorprenderá, para bien.

El HUAWEI WATCH FIT 4 ya tiene un precio muy competitivo cuando no está en oferta, 169 euros, pero ahora puedes conseguirlo por solo 139 euros en Amazon, MediaMarkt y en la web de HUAWEI. Por cierto, pocas veces ha estado tan barato, así que, no hace falta decir que es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Más allá del precio, cuenta con reseñas positivas y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Un reloj inteligente que enamora a primera vista

Por 139 euros te llevas un smartwatch que es elegante y ligero, con apenas 27 gramos de peso y un grosor de 9,5 milímetros. Además, su pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas con hasta 2.000 nits de brillo destaca por su calidad de imagen, permitiendo ver las notificaciones y cualquier informacion que desees consultar de forma clara y nítida, incluso bajo la luz directa del sol. En este sentido es un reloj inteligente que no decepciona.

El HUAWEI WATCH FIT 4 tiene varias características que marcan la diferencia. Por ejemplo, pagos NFC mediante la app Quicko Wallet para que puedas pagar fácilmente y un sistema de posicionamiento que reconoce la actividad que estás realizando. Además, también destaca por tener muchos modos deportivos, funciones relacionadas con la salud y la posibilidad de personalizar la pantalla cambiando la esfera desde una aplicación.

Y si hablamos de autonomía, una carga completa da para hasta 10 días con un uso tipico. Aquí esta muy por encima del Apple Watch, que necesita cargarse prácticamente todos los días. Ahora bien, tambien es verdad que hay otros relojes inteligentes con mayor autonomia que este modelo de HUAWEI.

Aprovecha que el HUAWEI WATCH FIT 4 está disponible por menos de 140 euros y no lo dejes escapar. Si lo compras, tendrás smartwatch para muchos años. Por último, decir que da igual si eres usuario de iOS o Android, es compatible con ambos sistemas operativos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.