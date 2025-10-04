Cámara premium y precio de escándalo: este móvil Huawei de gama alta cuesta casi la mitad que hace un año

A lo largo de un año salen muchos teléfonos a la venta, por lo que es inevitable que algunos pasen más desapercibidos que otros, cuando en realidad pueden ser opciones muy interesantes. Esto es justo lo que le ha pasado al Huawei Pura 70 Pro, un gama alta que perfectamente podía sentarse en la mesa de los más grandes, y finalmente se quedó en la sombra. Igualmente, por el precio que tiene ahora merece mucho la pena, ya que está tan barato que te tendrás que frotar los ojos.

Este teléfono de Huawei salió a la venta por un precio recomendado de 1.199 euros que lo hizo pasar desapercibido, cuando en realidad se trata de un terminal con una potencia y cámaras sorprendentes. Por eso mismo, ahora que tiene un descuento total de 550 euros, es una grandísima elección, ya que se queda por tan solo unos 649 euros en Amazon.

Compra el teléfono de gama alta Huawei Pura 70 Pro al mejor precio

Huawei Pura 70 Pro Huawei

El Huawei Pura 70 Pro es un teléfono de gama alta que, aunque salió el año pasado, ahora merece mucho más la pena tras su caída de precio. En cuanto a su diseño, dispone de una construcción premium en la que destacan unas esquinas curvadas que facilitan su agarre, un acabado mate en la parte trasera y una gran resistencia al agua al tener una certificación IP68.

Por otro lado, cuenta con un apartado de fotografía sobresaliente. Más allá del llamativo diseño que tiene su módulo en forma triangular, está compuesto por un sensor principal Ultra Lighting de 50 MP con apertura variable, un gran angular de 12,5 MP y un teleobjetivo mecro de 48 MP con zoom óptico 3,5x que nos asegura unos resultados dignos de una buena cámara digital. Créeme, no tiene nada que envidiar a lo que nos encontramos en teléfonos de Apple, Samsung o Xiaomi. Mientras que para hacer selfies tenemos una cámara frontal de 13 MP.

Pasando a hablar sobre su hardware, el protagonista es un procesador Kirin 9010, el cual ha sido desarrollado por la propia marca y nos promete una gran potencia para ejecutar con soltura a cualquier aplicación o juego. Lo acompaña una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 512 GB, además de que ejecuta un sistema operativo EMUI 14.2 exclusivo de los terminales de la marca china. Este nos brinda una interfaz que nos recuerda bastante más a iOS a Android y, en términos generales, es agradable de usar.

Tampoco podemos pasar por alto su gran apartado visual, ya que monta una pantalla AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas que llega a ofrecernos una resolución Full HD+, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de 2.500 nits, suficiente para ver todo con claridad incluso bajo el sol más intenso. Y como extra, el panel viene con una protección Kunlun Glass 2 para aguantar mejor caídas, golpes o rayones.

Para rematar esta sorprendente creación, Huawei no ha querido descuidar su apartado de autonomía, pues incorpora una batería de 5.050 mAh que puede aguantar sin problemas más de un día de uso y admite una bestial carga rápida de 100 W. Pero eso no es todo. También nos permite olvidarnos de los cables gracias a su carga inalámbrica de 80 W y cargar otros dispositivos, pero de una manera no tan rápida.

