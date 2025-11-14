Cancelación de ruido, diseño ligero y un descuentazo: así son los Buds3

Hemos normalizado el ruido. El de la calle, el del transporte, el del trabajo, el de las conversaciones ajenas, el de los pensamientos que no paran... Y, sin embargo, también existe esa necesidad íntima de encontrar pequeños espacios donde todo se calma un poco. A veces es música, a veces es un pódcast, a veces la voz de alguien... Y ahí es donde unos auriculares pueden convertirse en algo mucho más importante que un accesorio.

Los Samsung Galaxy Buds3 están hechos justo para eso. Para darte un espacio donde todo se vuelve un poco más suave y más claro, más tuyo. No son los típicos auriculares que compras porque te tocaba renovar, sino que cuando los descubres los empiezas a utilizar todavía más de lo que imaginabas.

Y hoy que están a 57 euros por el 11.11 de AliExpress se colocan en ese punto que les permite convertirse en una compra inteligente. Estos auriculares tienen un precio oficial de 179 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de Samsung. Ahora mismo, en MediaMarkt están disponibles por 108 euros y en Amazon rondan los 106 euros. AliExpress nos da la oportunidad de comprarlos por 57 euros si utilizamos en cupón ESAE20 en el momento de hacer nuestra compra. Es un descuento de 122 euros, algo nada habitual. Y recuerda que en esta campaña de AliExpress siguen activos todos estos cupones:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE75 : 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros

: 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros ESAE60 : 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros

: 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE12 : 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros

: 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

: 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

Galaxy Buds3: calidad Samsung a un precio que no esperas

Hay algo que notas de inmediato cuando te pones los Buds3, y es que no parece que te estés colocando unos auriculares. Se sienten ligeros, casi aireados, con ese diseño que sostiene todo su hardware pero sin ejercer presión. Es curioso como algo tan pequeño se puede sentir tan bien hecho, es como si desapareciesen. El estuche, compacto y limpio, cabe en cualquier bolsillo, consiguiendo que quieras llevarlos encima incluso cuando no estás seguro de si los vas a usar.

Cuando Samsung decidió apostar por los drivers de 11 mm para estos Buds3, lo hizo con la intención de conseguir más profundidad, más cuerpo y más detalle en la música. Pero el detalle no es el número, sino lo que sientes. Las voces se escuchan más nítidas, naturales, los bajos tienen presencia sin llegar a invadir y los agudos no fatigan. Digamos que todo se percibe equilibrado, como si cada frecuencia hubiese encontrado su sitio exacto.

Otro aspecto a tener en cuenta en estos auriculares es que tienen cancelación activa de ruido. Esto significa que no solo bloquean el ruido, sino que crean una especie de espacio. Es como si primero desapareciese el ruido para dejar un espacio a algo más de calma. Pero también puedes elegir el modo ambiente, que funciona sorprendentemente bien, para poder mantener una conversión sin pausar la música. Esa dualidad es muy práctica en el día a día y hace que el uso de estos auriculares sea mucho más cómodo.

En términos de autonomía, estos Galaxy Buds3 ofrecen bastante margen. Con la ANC desactivada proporcionan hasta 6 horas de reproducción continua, bajando a las 4,5 horas en caso de activarla. El estuche de carga es capaz de elevar esa cifra hasta 30 horas de uso total. En la práctica, significa que puedes pasar varios días sin cargarlos, aprovechando la energía del estuche.

Para que los puedas usar siempre que quieras, tienen certificación IP57, que los hace resistentes al sudor y a la lluvia. También tienen un total de 6 micrófonos que, además de contribuir a la cancelación de ruido, consiguen que tus llamadas sean más claras. Y teniendo en cuenta que, frente a los 179 euros de su precio oficial, ahora cuestan 57 euros, creo que tienen todas las papeletas para ser una gran compra.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.