Casi a mitad de precio esta cámara de acción DJI que graba en 4K con una estabilización que nos deja sin palabras

Ya sea para grabar tus viajes o actividades deportivas, una cámara de acción ultracompacta como esta DJI Osmo Action 4 es todo lo que necesitas, ya que nos asegura un manejo muy cómodo y una calidad de imagen profesional. Y aunque por el renombre de la marca puedes llegar a pensar que se trata de un modelo caro, la realidad es que ahora por en el Cyber Monday la podemos encontrar más barata que nunca.

Esta cámara de la marca DJI salió a la venta hace ya un tiempo por un precio recomendado de 329 euros, aunque es cierto que ya lleva meses vendiéndose por mucho menos. Igualmente, ahora tiene un descuento de 150 euros que la deja mucho más barata, casi a mitad de precio, al costar unos 179 euros en Amazon. Pero tendrás que darte prisa, porque en apenas unas horas volverá a subir de precio.

Compra la cámara de acción DJI Osmo Action 4 a precio mínimo en el Cyber Monday

DJI Osmo Action 4 DJI

La DJI Osmo Action 4 es una cámara de acción que, aunque ya tenga una sucesora, ahora merece la pena más que nunca. Cuenta con un diseño ultracompacto, ligero y resistente para que podamos llevarla a todas partes, incluso en un bolsillo o en la palma de la mano.

Cuenta con un sensor de 1/1.3 pulgadas que nos asegura vídeos con una calidad profesional hasta en entornos donde la luz es casi escasa, llegando a grabar en una resolución máxima de 4K a 120 fps para que la fluidez se sienta presente. A esto debemos sumarle un campo de visión de 155º que, aunque no llega a ser del todo un objetivo ojo de pez, es lo suficientemente amplio para no pase nada desapercibido.

También es importante resaltar que podemos grabar usando un perfil D-Log M de 10 bits que captura un amplio rango dinámico y es ideal para la posterior edición de vídeo en programas como Adobe Premiere Pro, además de que hace uso de una tecnología RockSteady 3.0 que es la encargada de asegurarnos una estabilización sobresaliente, eliminando movimientos bruscos y vibraciones de la escena.

Otro extra interesante es que dispone de una función HorizonSteady 360º que mantiene el horizonte nivelado. Mientras que si hablamos de su manejo, viene con una pantalla frontal de 1,4 pulgadas, ideal para asegurarnos estar en el centro del encuadre al grabarnos a nosotros mismos, y una pantalla trasera táctil de 2,25 pulgadas, la cual nos permite ver lo que grabamos y realizar diferentes ajustes.

Es una cámara que no solo nos asegura una calidad, sino que también es muy versátil al poder usarse con muchísimo accesorios y poder sumergirse en el agua hasta los 18 metros de profundidad sin usar una carcasa especial. Y en cuanto a su autonomía, incorpora una batería de 1.770 mAh que llega a ofrecernos hasta 2,5 horas de grabación y admite una carga rápida para tenerla lista de nuevo antes de lo que esperas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.