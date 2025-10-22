El chollo del día es este televisor LG de 86 pulgadas que está rebajado 1023 euros

No hace falta comprar un televisor OLED para disfrutar de una buena calidad de imagen, hay otras tecnologías que también ofrecen resultados igualmente impresionantes. Por ejemplo, QNED MiniLED, que es exclusiva de LG. Es aquí donde entra en juego el LG 86QNED80A6A, una espectacular Smart TV de 86 pulgadas que tiene un 41 % de descuento en Amazon, además de reseñas positivas y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.

Hablemos de lo que para muchos es lo más importante a la hora de adquirir un televisor, el precio. El LG 86QNED80A6A tiene un PVPR de 2.499 euros, pero si aprovecha la oferta de Amazon será tuyo por 1.475,89 euros. Por cierto, nunca antes ha estado tan barato, razón de más para no dejarlo escapar. Si estás pensando en comprarlo, te recomendamos que lo hagas cuanto antes, ya que esta oferta podría terminar en cualquier momento.

Convierte tu salón en una sala de cine con el LG 86QNED80A6A

Esta Smart TV tiene un procesador con IA LG

El LG 86QNED80A6A es una Smart TV que te permite de disfrutar una experiencia cinematográfica en casa. Con sus 86 pulgadas, te meterás de lleno en las películas. La tecnología QNED MiniLED ofrece un nivel de color y contraste que te dejará sin palabras. Con más de mil millones de colores, cada escena cobra vida, mientras que el mapeo dinámico de tonos con 2.040 zonas independientes hace que los negros sean más intensos y las zonas claras tengan más brillo.

Por otra parte, el sonido envolvente con soporte para Dolby Digital Plus también aporta su granito de arena a la hora de mejorar la inmersión. En cuanto al operativo webOS 25, no solo es rápido e intuitivo, sino que cada vez tiene más aplicaciones de todo tipo. De hecho, no tendrás ningún problema a la hora de acceder a las plataformas de streaming más importantes. ¿Y qué hay del procesador? Aquí encontramos el chip 4K IA a7 Gen8. Dicho chip se encarga de escalar la imagen y mejorar el sonido.

La conectividad es otro de los aspectos más importantes de un televisor, y aquí está a la altura de lo esperado. Esta Smart TV tiene tres puertos HDMI, una ranura CI, una salida digital óptica de audio, dos USB 2.0, un puerto Ethernet, dos entradas RF, Wi-Fi 5 y Bluetooth.

Ahora que está mucho más barato, sin duda, es un buen momento para comprar el LG 86QNED80A6A. Este televisor es un acierto, y si decides comprarlo, no te arrepentirás. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.