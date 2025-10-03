Sin competencia: este Lenovo está tan barato que no tiene sentido mirar otro portátil gaming

Si no te importa jugar en 1080p y tampoco bajar la calidad gráfica en ciertos juegos, entonces este portátil gaming está hecho para ti. Se trata del Lenovo LOQ Gen 9, un equipo que también se puede usar para trabajar. Tiene un gran descuento y su precio ahora es mucho más competitivo, por lo que es un buen momento para comprarlo. Así que, puede que te interese.

Su precio recomendado es de 899 euros, pero gracias a una oferta irresistible de Amazon, puedes conseguirlo por 629 euros. Eso supone un descuento del 30 %, lo que se traduce en un ahorro de 270 euros. Como no sabemos hasta cuándo estará tan barato, te recomendamos que te hagas con él lo antes posible si finalmente decides comprarlo. A todo esto, decir que tiene una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Llévate el Lenovo LOQ Gen 9 al mejor precio en Amazon

Este portátil tiene resistencia de grado militar Lenovo

El Lenovo LOQ Gen 9 combina una pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz, lo que da como resultado una experiencia fluida y nítida, ideal para gaming, edición de vídeo o simplemente disfrutar de contenido multimedia. En su interior, lleva el procesador Intel Core i5-12450HX que, junto a la tarjeta gráfica NVIDIA RTX 3050, garantiza un buen rendimiento. Además, cuenta con 24 GB de RAM y 512 GB de SSD.

A la hora de jugar, no hace falta decir que es un portátil que puede mover cualquier videojuego en 1080p. No obstante, en los más exigentes hay que usar DLSS o FSR, y si es posible, la generación de fotogramas. Por lo tanto, si lo compras, podrás jugar a títulos como Indiana Jones y el Gran Círculo o Gears of War: Reloaded. Para el trabajo diario y tareas exigentes como la edición de video no profesional, este equipo ofrece un rendimiento solvente.

Lenovo tampoco ha descuidado la conectividad. Con tres puertos USB tipo A, un USB tipo C, una salida HDMI 2.1, un puerto Ethernet, una toma para auriculares/micrófono, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6, el Lenovo LOQ Gen 9 te permite conectar todos tus dispositivos. Ahora bien, si necesitas usar una tarjeta microSD, tendrás que conectar un lector externo.

Ahora que está disponible por menos de 630 euros, es difícil encontrar otro portátil gaming que esté a la altura en su rango de precio, razón de más para aprovechar esta oferta. Si te haces con el Lenovo LOQ Gen 9, estamos seguros de que no te decepcionará.

