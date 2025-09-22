Comprar el MacBook Air con chip M4 es ir a lo seguro, y ahora lo puedes conseguir por 220 euros menos

La autonomía es fundamental en cualquier portátil, y el MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 destaca como uno de los mejores del mercado en este sentido. Además, apenas se calienta y no hace nada de ruido al no llevar ventiladores. aquí Apple ha hecho un buen trabajo. Por otro lado, al ser un equipo muy fino, pequeño y compacto, es perfecto para llevarlo contigo a cualquier lugar sin que suponga una carga.

Es un buen momento para comprar este portátil que tiene un precio de venta recomendado de 1.199 euros en su versión más básica, y es que lo puedes encontrar por 979 euros en Amazon y 999 euros en MediaMarkt. Nada mal para un equipo de este nivel. Al igual que todos los equipos con chip Apple Silicon, es compatible con Apple Intelligence. Dicho eso, es hora de ver qué ofrece este portátil que cuenta con una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Ahorra 220 euros comprando el MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 en Amazon

Este MacBook Air lleva el chip M4, que no solo es rápido, sino también muy eficiente. Permite editar fotos, trabajar con documentos de todo tipo e incluso editar vídeos, todo ello con un rendimiento que te dejará sin palabras. La batería es otro punto fuerte: aguanta todo el día sin problemas, así que puedes llevarlo a clase, a la oficina o donde quieras sin tener que cargar con el cargador.

Otro de los puntos destacables es la pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas, con una resolución de 2.560 por 1.664 píxeles y 500 nits de brillo. Los colores son vivos y todo se ve con una gran nitidez. A todo esto hay que añadir un diseño ultrafino, ligero y con esa sensación prémium que solo Apple saber dar. Por cierto, si ya tienes un iPhone o iPad, la integración es perfecta.

A nivel de sistema operativo, se puede actualizar a macOS 26 Tahoe, que fue lanzado hace pocos días. Esta nueva versión del sistema operativo viene con muchas novedades y mejoras, empezando por Liquid Glass, una nueva interfaz de usuario que le da un toque más moderno.

Si quieres dar el salto a Mac o bien renovar tu MacBook y no puedes esperar el MacBook Air con chip M5, que según los últimos rumores será presentado a principios de 2026, entonces no lo dudes más y hazte con el MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4, no todos los días se puede conseguir por menos de 980 euros.

