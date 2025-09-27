Te cuento por qué estos auriculares baratos están convenciendo incluso a los más exigentes

La rutina está llena de ruido. El metro por la mañana, el teclado del compañero de oficina, la gente hablando en alto por la calle... Muchas veces solo queremos darle al play y dejar que el ruido desaparezca. Para eso se hicieron los Samsung Galaxy Buds FE, unos auriculares inalámbricos que ofrecen un sonido equilibrado, cancelación de ruido activa y la comodidad de olvidarte de que los llevas puestos.

Hasta aquí todo bien. Pero lo que realmente marca la diferencia es su precio. Ahora los podemos comprar con el 68% de descuento gracias a esta oferta de AliExpress, lo que los convierte en una de las opciones más tentadoras si buscas unos auriculares versátiles pero sin tener que gastar lo que cuestan los modelos premium. Piensa que tienen un precio oficial de 109 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de Samsung. Pero forman parte de esta campaña de AliExpress y, al introducir el cupón BSDES04 se quedarán en 36,89 euros. Te dejo todos los cupones que están disponibles en esta campaña:

BSDES04 : 4 euros de descuento en compras superiores a 35 euros

: 4 euros de descuento en compras superiores a 35 euros BSDES10 : 10 euros de descuento en compras superiores a 89 euros

: 10 euros de descuento en compras superiores a 89 euros BSDES16 : 16 euros de descuento en compras superiores a 139 euros

: 16 euros de descuento en compras superiores a 139 euros BSDES40: 40 euros de descuento en compras superiores a 329 euros

Nunca había visto los Samsung Galaxy Buds FE tan baratos

Probablemente no sean los auriculares más llamativos del mercado, pero sí de los más prácticos. Cada pieza pesa apenas 5,6 gramos, lo que los hace muy ligeros y cómodos, para usarlos durante horas. Además, sus aletas ayudan a que se mantengan bien sujetos incluso si practicas deporte con ellos. El estuche pesa unos 40 gramos y cabe sin problema en cualquier bolsillo, así que los podrás llevar siempre encima.

Los Buds FE no buscan un perfil exagerado de graves ni un sonido artificialmente potente. Su propuesta es más equilibrada. Con ellos, los bajos están presentes pero controlados, los medios son claros, perfectos para voces y podcasts, y los agudos no tienen estridencias, para que puedas escuchar durante horas sin sentir fatiga auditiva. Y, si eres exigente, tienes la opción de personalizar la ecualización desde la app.

La cancelación activa de ruido es uno de sus grandes argumentos. No elimina todo pero sí lo suficiente como para hacer más llevadero un trayecto en autobús o aislarte del murmullo de una oficina. Los ruidos constantes, como motores o ventiladores, desaparecen casi por completo. Y si necesitas estar atento a lo que pasa a tu alrededor, basta con activar el modo transparencia que deja pasar las voces y el sonido ambiente de manera natural.

La autonomía de estos auriculares está pensada para acompañarte. Ofrecen hasta 6 horas ininterrumpidas con ANC activado, que serían un total de 21 horas con el estuche. En caso de desactivarlo, hablaríamos de 8,5 y 30 horas respectivamente. En la práctica, significa que puedes usarlos durante varias jornadas de trabajo completas sin miedo a quedarte sin baterías.

Estos auriculares Samsung tienen micrófonos incorporados para mejorar la calidad de las llamadas y controles táctiles para que puedas gestionar la música y las llamadas sin sacar el móvil del bolsillo. Ahora que tienen 72 euros de descuento, se convierten en un modelo realmente interesante para cualquiera que necesite unos auriculares cómodos, de una marca que transmite calidad y tranquilidad, pero sin tener que gastar demasiado.

