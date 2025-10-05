Cuesta creer que esté tan barato: este portátil MacBook de Apple es potente, ligero y sirve para todo

Apple lleva años siendo referencia a la hora de hablar de portátiles para productividad, y el nuevo MacBook Air con chip M4 ha vuelto a reforzar aún más esta idea. Potente, ligero y con una autonomía que nos aguanta el ritmo a la perfección, estas son algunas de las características por las que lo recomendamos, sobre todo si buscas un buen rendimiento y portabilidad en un mismo equipo. Si a esto le sumamos que ahora tiene un descuento espectacular, es todavía más atractivo.

Este ordenador portátil de Apple ha sido uno de los muchos lanzamientos con los que nos ha sorprendido la marca este año, y tan solo unos meses después ya podemos encontrarlo mucho más barato. Siendo más exactos, su precio recomendado de 1.199 euros ha caído en picado hasta los 979 euros en Amazon, donde tiene un sorprendente descuento total de 220 euros (al igual que en MediaMarkt o PcComponentes). Y si lo prefieres, este mismo modelo con un almacenamiento de 512 GB también está con descuento por unos 1.199 euros.

Compra el Apple MacBook Air con chip M4 más barato

MacBook Air con chip M4 Apple

El MacBook Air (2025) es un portátil excelente para productividad. Además de tener una construcción impecable, donde destaca su chasis fabricado en aluminio 100% reciclado, su diseño ultraligero nos permite transportarlo de manera muy cómoda incluso con una sola mano o en una mochila con el espacio justo, ya que tiene un ligero peso de 1,24 kg y un grosor de 1,13 cm.

Otra de las cosas que más nos gusta de este modelo es la experiencia multimedia. Y es que, al ser el modelo más compacto de todos, nos encontramos con una pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas que nos asegura una gran calidad. Esta llega a brindarnos una resolución de 2.560 x 1.664 píxeles, una tasa de refresco nativa de 60 Hz y un brillo de 500 nits que duplica al de la mayoría de modelos con un precio similar. Y por si no fuese suficiente, dispone de una tecnología True Tone para adaptarse al entorno y una amplia gama cromática P3 que nos asegura unos colores muy vivos, algo clave a la hora de usar programas de edición o simplemente ver contenido.

Y si hablamos sobre su hardware, tiene potencia de sobra al llevar instalado el novedoso chip M4, el cual es compatible con las nuevas funciones que han llegado de la mano de Apple Intelligence, pudiendo así desde resumir textos con las ideas más importantes hasta crear imágenes únicas. Eso sí, su precio reducido en parte se debe a los recortes en el resto de componentes, pues tenemos una memoria unificada de 16 GB y una unidad de almacenamiento SSD de 256 GB (nada que no se pueda solucionar con un disco duro externo). Todo funcionando bajo un sistema operativo macOS Sequoia que promete actualizaciones durante muchos años.

Es un portátil que de verdad cumple con su función y no nos deja tirados al poco tiempo, puesto que su batería de larga duración es capaz de ofrecernos hasta 18 horas de reproducción de vídeo o 15 horas de navegación web con una sola carga y admite una carga magnética MagSafe 3. En la práctica, esto significa que la batería aguanta una jornada de trabajo y un día entero de clases tomando apuntes en la universidad.

Para rematar, incluye una cámara FaceTime de 12 MP con encuadre centrado, un total de cuatro altavoces que soportan un audio espacial y un apartado de conectividad simple, pero avanzado al venir con Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, dos puertos Thunderbolt 4 compatibles con DisplayPort y un jack de 3,5 mm para auriculares.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.