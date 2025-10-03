No dejes escapar la oportunidad y llévate el nuevo Xiaomi 15T con una tablet de regalo mucho más barato

Pocas marcas saben hacer mejores promociones que Xiaomi cuando lanza nuevos productos. No solo baja el precio, también suele añadir algún dispositivo extra de regalo, como si fuera un dos por uno. Y justo ahora tenemos una oportunidad inmejorable para llevarnos el nuevo Xiaomi 15T más barato y con una tablet de regalo.

Este nuevo lanzamiento de Xiaomi ha llegado para ocupar los puestos más altos de la gama media-alta. Pero lo mejor no es lo que ofrece, sino la bestial oferta que tiene para celebrar su llegada. Y es que, por tiempo limitado, puedes conseguirlo junto a una potente tablet por apenas unos 549,90 euros en Amazon. Tan solo tienes que aprovechar la rebaja que tiene y aplicar el cupón 'XIAOMI100' durante el proceso de compra para ahorrar un total de 399 euros.

Para que valores más la magnitud de esta promoción, cabe mencionar que el móvil suelto tiene un precio recomendado de 649,99 euros, mientras que la tablet, que es la REDMI Pad 2 Pro, cuesta unos 299,99 euros. De todas forma, si es de tu preferencia, en la propia tienda oficial de Xiaomi también puedes conseguirlo al mismo precio que en Amazon hasta el próximo día 11 de octubre.

Compra el nuevo Xiaomi 15T con la tablet REDMI Pad 2 Pro de regalo al mejor precio

El nuevo Xiaomi 15T ha llegado para reinar en la gama media, ya que se trata de un smartphone con un equilibrio excelente que nos permite disfrutar de características más típicas de la gama alta por un precio más reducido. En cuanto a diseño, lo primero a destacar es que está muy bien construido. Apuesta por un marco de plástico, una trasera de fibra de vidrio y una certificación IP68. Si a esto le sumamos que apenas tiene un grosor de 7,5 mm y un peso de 194 gramos, es un terminal que no solo se siente cómodo en las manos, sino que da esa sensación típica de modelos más premium.

En el apartado visual, sube el nivel todavía más con una gran pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas. Esta llega a ofrecernos una resolución de 2772 x 1280 píxeles, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3.200 nits para competir con los modelos más ambiciosos de su gama, además de ser compatible con Dolby Vision y HDR10+ para mejorar la experiencia multimedia. Y aunque lo más recomendable es usar todos los móviles con funda para evitar sustos, el panel tiene una protección Gorilla Glass 7i que aporta ese extra de resistencia.

Si hablamos de hardware, en su interior lleva instalado un procesador MediaTek Dimensity 8400 que garantiza una gran potencia en el día a día, incluso en juegos exigentes. A esto debemos sumarle 12 GB de RAM y un almacenamiento de 256 GB para no tener que estar borrando fotos, vídeos o aplicaciones a los pocos meses o año de uso. Todo ello funcionando bajo un novedoso sistema operativo HyperOS 3 que si por algo atrae es por su alta capacidad de personalización y por prometer hasta 5 años de actualizaciones de Android.

Por otro lado, el apartado fotográfico creado junto a Leica sigue siendo uno de los grandes reclamos, al igual que en la anterior generación. En la trasera nos encontramos con una triple cámara que está compuesta por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 50 MP con aumento 2X, lo que nos deja un poco con la miel en los labios. De todas formas, los resultados son de primer nivel y puede grabar vídeos en 4K a 60 fps. Y para selfies, tenemos una cámara frontal de 32 MP que rinde bien tanto de día como de noche.

Entrando en los últimos detalles, la autonomía también da un salto muy interesante, pues tenemos una batería de 5.500 mAh que junto a la eficiencia del procesador nos llega a brindar dos días de uso moderado, y si le das mucha caña, al menos aguanta la jornada completa. Todo esto se completa con una carga rápida de 67 W para tener el móvil al 100% en un abrir y cerrar de ojos.

Y sí, como mencionábamos al principio, con su compra obtendrás la nueva tablet REDMI Pad 2 Pro de regalo, la cual es perfecta para cualquier tipo de uso. Esta destaca por tener una gran pantalla de 12,1 pulgadas con una resolución 2,5K y una tasa de refresco de 120 Hz, un procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 y una enorme batería de 12.000 mAh.

