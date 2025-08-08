Descuentazo en este altavoz de Sony que ofrece un sonido de gran calidad, graves potentes y resistencia al agua

Para disfrutar de un buen sonido, existen altavoces portátiles para todo tipo de situaciones y presupuestos. Si buscas uno que cumpla de sobra para escuchar tus canciones favoritas en casa, llevarlo a la playa con amigos o ambientar una quedada, por menos de 100 euros hay opciones muy recomendables, como el Sony ULT Field 1, que ahora cuenta con una rebaja espectacular.

Este altavoz portátil Sony tiene un precio de venta recomendado de 139 euros, aunque desde hace ya bastante tiempo lo podemos encontrar más barato. Igualmente, ahora tenemos una nueva oportunidad para ahorrar más con su compra, pues tiene un descuento total del 43% que lo deja por tan solo unos 79,04 euros en Amazon (su precio más bajo hasta la fecha sin cupones). De todas formas, si es de tu preferencia, en El Corte Inglés también está rebajado al mismo precio, mientras que en MediaMarkt está por unos 82,99 euros.

Compra el altavoz Sony ULT Field 1 casi a mitad de precio

El Sony ULT Field 1 es un altavoz portátil que demuestra que lo compacto también puede sonar a lo grande. Pero vayamos repasando punto por punto, empezando por su diseño, el cual está preparado para resistir incluso a los golpes y funcionar tanto de pie como tumbado. Además, apenas tiene un ligero peso de 650 gramos e incluye una correa de transporte multiposición para dejarlo puesto en cualquier lugar que veamos más o menos estable.

Cuando llega el momento de encenderlo, entenderás muy rápido el motivo por el que Sony sigue siendo una marca referente en sonido. En su interior lleva instalado un tweeter y un subwoofer que trabajan en conjunto para brindarnos una potencia máxima de 30 W, más que suficiente para hacerse notar en interiores y exteriores con un audio nítido de gran calidad.

Igualmente, a esto debemos sumarle que viene apoyado por dos radiadores pasivos para mejorar la respuesta de graves, además de que, con tan solo pulsar el botón ULT que nos encontramos en la parte superior, consigue aumentar la presión sonora para producir un sonido potentísimo que lo hace sentir más atractivo y enérgico.

Por otro lado, dispone de una certificación IP67 que lo convierte en el compañero perfecto para lugares como la playa, piscina o montaña, así que todavía estás a tiempo de aprovecharlo en esta recta final de verano. Y en el caso de que recibas una llamada justo cuando lo estés usando, tengo buenas noticias. Lleva integrado un micrófono con tecnología Echo Cancelling para mantener conversaciones claras sin necesidad de desconectar nuestro móvil del altavoz.

Llegado a este punto, toca hablar sobre su autonomía. Este altavoz tiene batería suficiente para brindarnos hasta 12 horas de reproducción por cada carga. Vamos, que podamos llevárnoslo prácticamente todo el día fuera o darle varios usos de tiempos cortos hasta que sea necesario conectarlo a la corriente. Y para rematar, su emparejamiento se realiza mediante Bluetooth 5.3 para garantizarnos una buena estabilidad y utiliza una tecnología Fast Pair que simplifica aún más la conexión con dispositivos Android.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.