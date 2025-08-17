Desploma su precio 470 euros el realme que pone en jaque a la gama alta

Comprar un nuevo smartphone ya no es solo mirar la ficha técnica y elegir el que más números acumule. Hoy buscamos un móvil que sea rápido en todo momento, que no se agote a mitad del día, que cargue en un suspiro, que se vea perfecto incluso bajo el sol... Y, si puede ser, que no nos obligue a destinar un sueldo entero en su compra.

Por suerte, el realme GT 7 Pro llega precisamente con esa misión: ofrecer una potencia de gama alta, batería para aguantar jornadas largas de uso, una pantalla de primera, una cámara versátil y extras que facilitan el día a día. Todo esto manteniendo un precio contenido, especialmente ahora que lo hemos encontrado rebajado en AliExpress, donde ha bajado hasta los 529 euros.

Esta versión tiene un precio oficial de 999,99 euros así que hablamos de ahorrarnos 470 euros en su compra. Y, por si todavía no te has hecho una idea de lo buena que es esta oferta, decirte que en MediaMarkt cuesta ahora mismo 765 euros y que en PcComponentes está rebajado a 739 euros. Es un descuento increíble en un móvil que, además, nos envían desde España para que te olvides de aduanas y tiempos de espera largos.

El realme GT 7 Pro simplemente acierta en todo

Es una realidad que el realme GT 7 Pro no intenta disimular su carácter premium. Es verdad que es un móvil grande, pero también que realme ha trabajado en la ergonomía para que sea cómodo en el uso diario, combinando resistencia con un tacto agradable. De su exterior llama la atención su módulo de cámaras cuadrado, que ocupa gran parte de la parte trasera. Y su certificación IP69 hacen de él un smartphone especialmente resistente, tanto al agua como al polvo.

Al hablar de su pantalla se nota que realme ha puesto toda la carne en el asador. El GT 7 Pro incorpora una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas que ofrece una resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Esta cifra nos asegura una gran fluidez en todos los desplazamientos que tengan que ver con la pantalla. Y no todo acaba ahí porque el brillo es otro de sus aspectos más impresionantes. Hablamos de hasta 6500 nits de pico, lo que lo convierte en uno de los móviles más brillantes y visibles incluso bajo la luz solar directa.

El cerebro de este móvil es el Snapdragon 8 Elite, el procesador más potente de Qualcomm hasta la fecha. Este chip, junto a sus 12 GB de RAM nos garantiza un rendimiento de primer nivel a la hora de jugar, llevar a cabo multitarea, editar foto y vídeo... Vamos, que con este móvil podrás hacer de todo. Y gracias a sus 256 GB de almacenamiento interno tendrás espacio más que suficiente para guardar en él todas las fotos que quieras.

Querrás hacer fotos cada día con su cámara principal con sensor Sony y 50 megapíxeles. Le acompaña un telefoto de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 8, además de una cámara frontal de 16. Cuando analizamos el realme GT 7 Pro nos gustó especialmente su cámara, que da como resultado fotografías con gran nivel de detalle, un buen rango dinámico y colores vivos pero sin llegar a saturar. También utiliza IA para mejorar las escenas, optimizando el enfoque y la exposición en milésimas de segundo.

No se queda atrás en términos de batería al ofrecer 6500 mAh de capacidad, una de las mayores que podemos encontrar en el mercado. En uso real, se puede traducir en dos días completos de autonomía con lo que podemos considerar un uso normal, pudiendo incluso superarlos. Y su carga rápida de 120 W nos devolverá una carga completa en 37 minutos exactamente. Todo me gusta en este móvil, incluidos los 470 euros de descuento que tiene ahora.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.