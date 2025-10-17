Desplome total en la cámara GoPro más bestial de todas: es muy compacta, graba en 5,3K y su batería dura horas

Las cámaras de acción son la mejor opción para grabar aventuras o actividades deportivas, pues son muy fáciles de manejar gracias a su formato compacto y nos ofrecen una excelente calidad de imagen. Y entre todas las opciones disponibles, la GoPro HERO13 Black sigue destacando por ser una de las más completas, además de que ahora tiene una de sus mejores rebajas en los últimos meses.

Esta cámara digital GoPro es la más avanzada que la marca ha lanzado hasta la fecha y, aunque su precio recomendado sea de unos 449,99 euros, ahora tiene un descuentazo de 120 euros que la deja por apenas 329 euros en Amazon (al igual que en MediaMarkt), siendo este uno de sus precios más bajos hasta la fecha. Y si lo prefieres, el pack de esta misma cámara con un estuche para facilitar su transporte y una lente ultra gran angular también está en oferta por unos 359 euros.

Compra la cámara de acción GoPro HERO13 Black con más de 100 euros de descuento

GoPro HERO13 Black GoPro

La GoPro HERO13 Black es una de las cámaras de acción más completas del mercado, la cual es muy útil para grabarnos haciendo snorkel, surf, esquí, rutas en bicicleta o nuestras aventuras de viaje. En otras palabras, está preparada para todo.

Ya a simple vista llama la atención por tener un diseño ultracompacto (7,18 x 5,08 x 3,36 cm). No exagero cuando digo que cabe en la palma de la mano, y es tan ligera como una pluma al pesar 159 gramos. Pero eso no es todo, ya que también es muy resistente, llegando a soportar caídas gracias a sus acabados en goma tanto en los laterales como en la parte trasera, además de que podemos sumergirla en el agua hasta los 10 metros de profundidad sin usar una carcasa.

Ahora, si hablamos sobre la calidad de imagen, esta cámara incorpora un espectacular sensor CMOS de 1/1,9 pulgadas que es capaz de grabar vídeo en una resolución máxima de 5,3K a 60 fps. A esto debemos sumarle un amplio campo de visión de 156°, un modo de vídeo de alto rango dinámico (HDR) para disfrutar de unos colores más vivos y una estabilización HyperSmooth 6.0 que hace magia eliminando las vibraciones o movimientos bruscos de nuestras grabaciones.

Por otro lado, cuenta con un modo de cámara lenta que nos permite grabar hasta 400 fps en 720p durante 15 segundos o 120 fps en 5.3K durante 5 segundos. Y por si no fuese suficiente, puede hacer fotos de 27,6 megapíxeles o extraer fotogramas de 24,7 megapíxeles directamente de los vídeos que hayamos grabado.

En cuanto a su manejo, es muy sencillo gracias a sus dos pantallas táctiles a color. La trasera tiene una diagonal de 2,27 pulgadas y es más completa para realizar diferentes ajustes (como cambiar entre un formato horizontal o vertical para redes sociales), mientras que la frontal tiene un tamaño de 1,4 pulgadas y está pensada para autograbarnos.

Otras características a tener en cuenta son que es compatible con auriculares y micrófonos inalámbricos para lograr un audio de mejor calidad, se puede controlar por voz, nos permite transferir archivos fácilmente mediante Wi-Fi 6 o por cable desde la cámara a tu smartphone, y podemos editar todo desde la app Quik.

Para rematar, viene con una batería de 1.900 mAh que nos brinda hasta 2,5 horas de grabación en 1080p o alrededor de 1,5 horas en 5.3K. Y al ser extraíble, podemos reemplazarla por otra de manera rápida para continuar grabando durante más tiempo.

