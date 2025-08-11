Desplome total en el precio de esta televisión Philips de 2025 con pantalla QLED de 65 pulgadas y Ambilight

Cuando salen televisiones de nueva gama, lo normal es que tarden un tiempo en bajar de precio. Aunque también hay excepciones que sorprenden, como esta Philips Ambilight 65PUS8510, un modelo que literalmente transformará por completo tu salón hasta con una iluminación muy colorida por un precio que ahora es difícil de dejar pasar, ya que está rebajada a precio de saldo.

A pesar de salir a la venta hace unos meses por un precio recomendado de 999 euros, esta televisión Philips tiene ahora un brutal descuento de 400 euros que la deja ya a precio mínimo histórico de 599 euros en Amazon. Igualmente, como alternativa de compra, en MediaMarkt también puedes encontrarla con el mismo descuento.

Compra la nueva Philips Ambilight 65PUS8510 a precio mínimo histórico

La Philips Ambilight 65PUS8510 es una de esas nuevas televisiones de gama media-alta que está preparada para transformar por completo la forma de ver contenido, sobre todo si llevas años usando un televisor que ya se ha quedado desactualizado. De hecho, me atrevo a decir que tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los modelos más populares de la marca este 2025. Cuenta con un diseño muy elegante, donde podemos apreciar unos marcos finos, soportes en los extremos y una tira de luces LED en la parte trasera de la que hablaremos más adelante, aunque ya te adelanto que su papel es diferencial.

Es perfecta para quienes buscan disfrutar de una gran diagonal, pues nos encontramos con una pantalla QLED con un tamaño de 65 pulgadas, la cual nos asegura tanto unos colores muy vivos como unas escenas ultranítidas gracias a su resolución UHD 4K. Asimismo, también dispone de una retroiluminación Direct LED, una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz y compatibilidad con HDR10+, HDR10 y HLG.

Por otro lado, está preparada para atraparnos por completo a la hora de ver contenido. Incorpora nada más y nada menos que dos altavoces que alcanzan una potencia RMS de 20 W y, lo más importante, soporta una tecnología Dolby Atmos que nos brinda un audio de cine y una tecnología DTS:X que se caracteriza por ofrecer un sonido envolvente 3D para sentirnos dentro de la acción. Para rematar, incluye una función Vocal Boost que realza los diálogos para que no se pierdan entre efectos y música, así que ya no tendrás que retroceder unos segundos esa película o serie que estás viendo para enterarte de todo.

El cerebro de este televisor es el procesador Pixel Precise Ultra HD, que se encarga de optimizar la imagen, sonido y el rendimiento en todo momento. Funciona con un sistema operativo Titan OS bastante rápido y completo. Nos permite descargar cualquiera de nuestras plataformas de streaming favoritas para seguir sacándole partido a esas suscripciones que tenemos, además de vincularla con los principales asistentes de voz.

Pero como comentabamos al principio, uno de los puntos más destacables de este televisor es su sistema de iluminación Ambilight. Esta tecnología exclusiva de Philips proyecta en la pared, y a tiempo real, los mismos colores del contenido que estamos viendo a través de una tira de luces LED. El resultado es una experiencia inmersiva única, que hace que la pantalla parezca más grande y que nos envuelve por completo en cada escena.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.