Encontrar cualquier objeto perdido es más fácil con el AirTag de Apple y este pack está a precio derribo

¿No te acuerdas de donde has dejado la cartera? ¿O te gustaría saber si el equipaje que has facturado ha llegado junto a ti al destino? Pues bien, todo esto es posible con un localizador como el AirTag de Apple, y ahora durante el Black Friday podemos conseguir este pack a precio mínimo histórico.

A pesar de tener un precio recomendado de 129 euros, ahora podemos aprovechar para conseguir este pack con cuatro localizadores de Apple más barato que nunca. Y no solo por el descuento que tiene, sino porque al aplicar el cupón 'ESBF14' durante el proceso de compra se queda por un precio final de 79,41 euros en AliExpress, lo que se traduce en un ahorro total de 50 euros.

Lo mejor de todo es que el envío es totalmente gratuito y se realiza desde España, por lo que tardará muy pocos días en llegarnos a casa. Además, si acabas encontrando otro chollo, también puedes aprovechar cualquiera de los siguientes cupones para ahorrar más en cada compra:

ESBF70 : 70 euros de descuento en pedidos de mínimo 499 euros.

: 70 euros de descuento en pedidos de mínimo 499 euros. ESBF65 : 65 euros de descuento en pedidos de mínimo 399 euros.

: 65 euros de descuento en pedidos de mínimo 399 euros. ESBF60 : 60 euros de descuento en pedidos de mínimo 379 euros.

: 60 euros de descuento en pedidos de mínimo 379 euros. ESBF40 : 40 euros de descuento en pedidos de mínimo 279 euros.

: 40 euros de descuento en pedidos de mínimo 279 euros. ESBF35 : 35 euros de descuento en pedidos de mínimo 239 euros.

: 35 euros de descuento en pedidos de mínimo 239 euros. ESBF20 : 20 euros de descuento en pedidos de mínimo 139 euros.

: 20 euros de descuento en pedidos de mínimo 139 euros. ESBF14 : 14 euros de descuento en pedidos de mínimo 89 euros.

: 14 euros de descuento en pedidos de mínimo 89 euros. ESBF09 : 9 euros de descuento en pedidos de mínimo 59 euros.

: 9 euros de descuento en pedidos de mínimo 59 euros. ESBF04 : 4 euros de descuento en pedidos de mínimo 26 euros.

: 4 euros de descuento en pedidos de mínimo 26 euros. ESBF02: 2 euros de descuento en pedidos de mínimo 10 euros.

Compra este pack con 4 localizadores AirTag de Apple al mejor precio

De todos los localizadores que nos encontramos en el mercado, no hay dudas de que el AirTag de Apple es el mejor de todos. Está pensado para que podamos meterlo en un bolso, mochila, maleta, abrigo, cartera o incluso en una funda con anilla. Esto último nos permite, por ejemplo, colgarlo tanto en nuestras llaves como del collar de nuestra mascota.

Otro de los motivos por los que no tiene rival es porque su interior incorpora un chip U1 fabricado por la propia marca, el cual nos garantiza una localización ultraprecisa gracias al sistema Ultra Wide Band (UWB).

El funcionamiento es bastante curioso, ya que, cuando este pequeño gadget está fuera del alcance de Bluetooth, basta con que otras personas con algún dispositivo de la manzana mordida pasen cerca de él para mostrarnos la última ubicación en la app 'Buscar' de nuestro iPhone (aunque también compatible con dispositivos Android). De hecho, es probable que en alguna ocasión hayas ayudado a alguien a encontrar algún objeto sin ni siquiera saberlo, porque esto se hace de forma totalmente anónima.

Y en el caso de que el objeto que contenga el AirTag esté demasiado lejos y no se actualice la última ubicación, podemos activar el Modo Perdido para que se muestre nuestra información de contacto a cualquier persona que lo encuentre con tan solo acercar su móvil, algo que es posible gracias a su compatibilidad con NFC.

A todo esto debemos sumarle que es muy discreto, pues tiene un tamaño y forma muy similar al de una moneda. Sin pasar por alto que dispone de una certificación IP67 que lo hace resistente incluso al agua, llegando a soportar inmersiones de hasta 1 metro durante 30 minutos, y que aguanta aproximadamente 1 año de uso al utilizar una pila CR2032 que podemos reemplazar sin problemas.

Así que, si quieres dejar de perder tus objetos más preciados, incluso cuando estás en casa, te recuerdo que ahora puedes aprovechar para conseguir este pack por un precio inmejorable. Pero solo si te das prisa, porque no tardará en volver a subir de precio.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.