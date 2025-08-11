Oferta Smartwatch
"Hasta mi entrenador lo recomienda": baja de precio el smartwatch con 11 días de autonomía y 36 gramos de peso
Un azul sereno que viste tu muñeca y una tecnología que acompaña cada paso. Este smartwatch mide tu energía, tu descanso y tu rendimiento con una precisión que sorprende
Cada vez resulta más difícil encontrar a alguien que no lleve un smartwatch en la muñeca. Y en un mercado que no deja de crecer cada día, a veces puede resultar complicado encontrar un modelo que realmente se ajuste a nuestras necesidades y al diseño que estamos buscando para poder llevarlo en nuestro día a día. Hoy te hablaré de un reloj que ha sido diseñado con el objetivo de introducirse en tu día a día con cierta elegancia, y sin la necesidad de llamar la atención con luces o colores llamativos.
Es el Garmin Vívoactive 5, un reloj inteligente que sabe acompañarte sin molestar. Seguirá tu ritmo, y no al revés. Y, además, hoy lo podemos comprar rebajado en AliExpress, donde está disponible por unos 153 euros siempre y cuando utilicemos el cupón CTES15 en el momento de hacer nuestro pedido. Para que te hagas una idea, te diré que este modelo tiene un precio oficial de 269,99 euros, y es exactamente lo que sigue costando en la web de Garmin. También sigue a ese precio en El Corte Inglés, mientras que en MediaMarkt y en Decathlon se mueve entre los 220-230 euros.
Ya ves que solo AliExpress nos da la oportunidad de ahorrarnos 117 euros gracias al cupón CTES15. Y, por si todavía eres algo reticente a comprar en esta tienda, te diré que todos los productos que publicamos de oferta son de vendedores recomendados y con muy buenas opiniones. Además, en este caso el reloj se envía desde España para que no te tengas que preocupar de aduanas y lo puedas estrenar en un par de días, y con envío y devolución gratis.
Garmin Vívoactive 5: tan elegante como útil
Te habrás dado cuenta de que se encuentra de oferta en color azul, un modelo que tiene una apariencia discreta y elegante. Tiene la caja de aluminio y la correa de silicona, con algunos toques verde menta tanto en el bisel como en el pasador, que se encargan de darle un aspecto algo más deportivo. Con la correa incluida, pesa solo 36 gramos, así que no cargará en exceso tu muñeca, ni te darás cuenta de que lo llevas puesto.
Este Garmin monta una pantalla AMOLED de 1,2" con una resolución de 390 x 390 píxeles. Está protegida por Corning Gorilla Glass 3, lo que resultará un alivio si alguna vez se te cae o lo golpeas, y está pensada para que la puedas ver en cualquier situación, tanto en interiores como al aire libre e incluso bajo un sol directo. Su interfaz es muy fluida y tanto el desplazamiento táctil como la navegación entre menos será muy clara y rápida.
No necesitas ser un deportista de élite para llevar este Garmin Vívoactive 5, porque también está pensado para quienes practicamos deporte de manera habitual y simplemente queremos saber cómo de bien lo estamos haciendo y cuánto avanzamos y mejoramos con el tiempo. Tiene más de 30 deportes predeterminados para recoger sus métricas con detalle, e incluso un modo para usuarios de sillas de ruedas, que podrán realizar un seguimiento de sus impulsos y recibir sesiones de entramiento especialmente diseñadas para ellos. Es algo que no he visto en otros relojes, ni siquiera en modelos mucho más caros.
Además de para hacer un seguimiento de tu actividad física, también servirá para hacer un seguimiento de tu salud. De ahí que mida tu frecuencia cardíaca, monitoree tu sueño, la variabilidad de tu respiración... Es como tener un asistente silencioso que te conoce pero que no te molesta continuamente con notificaciones que no te interesan. Y, al tener GPS, podrá seguir tus rutas con precisión, estés donde estés.
Por último, decirte que este Garmin ofrece 11 días de autonomía en lo que podríamos considerar el modo smartwatch, que se verían reducidos a 5 si grabas entrenamientos con GPS. En cualquier caso, muy buenas cifras que evitarán que tengas que cargarlo cada noche. Por eso, si buscas rendimiento sin postureo y quienes datos útiles que no abrumen pero sí aporten, este Garmin Vívoactive 5 puede ser el aliado que no sabías que estabas buscando.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
