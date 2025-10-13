Si eres usuario de Mac, este ratón ergonómico Logitech no puede faltar en tu escritorio

Entre lo muchos ratones verticales que hay a la venta, sin duda, el Logitech Lift for Mac es una de las opciones más atractivas por todo lo que ofrece. No obstante, su precio recomendado de 81,99 euros puede hacer que se escape de tu presupuesto. Pues bien, actualmente puede encontrarse por 56,99 euros en Amazon, 59,99 euros en MediaMarkt y 61,22 euros en PcComponentes. No hace falta decir que es un buen momento para comprarlo.

Si tienes dudas y no estás seguro de comprarlo o no, solo tienes que echar un vistazo a las opiniones de los usuarios que lo han comprado en PcComponentes. No solo son mayormente positivas, sino que también lo recomiendan el 100 % de los usuarios, de ahí que tenga una puntuación de 4,7 sobre 5. Así que, estamos seguros de que no te va a decepcionar.

Un ratón ergonómico muy bien valorado a un precio irresistible

El Logitech Lift for Mac tiene un diseño vertical, con un ángulo de 57 grados. Esto permite colocar la mano en una posición más natural, lo que reduce la presión sobre la muñeca y favorece una postura más relajada del brazo. Por cierto, Logitech lo ha diseñado pensando en manos pequeñas y medianas.

Además de su forma, este ratón inalámbrico destaca por su integración perfecta con equipos Apple. Es compatible con MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini e incluso iPad. A la hora de conectarlo se hace a través de Bluetooth de bajo consumo (BLE). A esto se suma un detalle que muchos agradecerán: los clics son silenciosos, mientras que su rueda inteligente ofrece un desplazamiento suave y preciso.

Logitech también ha pensado en la productividad, y aquí cabe mencionar que incorpora cuatro botones programables que permiten personalizar funciones y ahorrar tiempo en tareas repetitivas. Y, como guinda, su autonomía es impresionante: hasta 24 meses de uso con una sola pila AA. ¡Casi nada!

Comprar un ratón Logitech es ir a lo seguro, por eso no puedes dejar escapar esta oferta que puede finalizar en cualquier momento. Además, no podemos olvidar que estamos hablando de un 30 % de descuento, algo que no se ve todos los días. Razón de más para hacerte con el Logitech Lift for Mac.

