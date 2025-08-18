No es un error: la nueva consola Nintendo Switch 2 con el Mario Kart World ya sale más barata con cupón

Hace apenas un par de meses llegó al mercado la esperadísima Nintendo Switch 2, una consola portátil que viene con todas las mejoras que los más fieles llevábamos tiempo pidiendo y nuevos juegos como el Mario Kart World. ¿Lo mejor? Que ya podemos encontrar el pack que incluye tanto la consola como el juego bastante más barato.

Esta consola de Nintendo junto al nuevo Mario Kart se está vendiendo por su precio recomendado de 509 euros, aunque ahora puedes aprovechar para llevártela por tan solo unos 473,61 euros en AliExpress, donde tan solo tienes que añadirla a tu cesta de la compra y aplicar el cupón 'BSES60' durante el proceso de compra para dejarla más barata. Y ya te adelanto que es donde más barato puedes encontrar este pack, pues en los principales comercios como en Amazon se está vendiendo sin descuento.

La llegada de la Nintendo Switch 2 supone un paso firme hacia adelante en la estrategia de la marca y el rediseño es evidente. Ahora tenemos una consola portátil más grande, con mejor pantalla y un rendimiento superior. Desde el momento en el que la tenemos en las manos, podemos apreciar que su chasis está construido con un plástico de buena calidad y con un acabado sedoso muy cómodo que apenas deja huellas. Sin pasar por alto que en la parte trasera dispone de una bisagra metálica que nos permite ajustar la consola hasta en 150 grados, aportando más comodidad en el modo sobremesa.

Como comentábamos al principio, uno de los cambios más notables está en el apartado visual, ya que ahora cuenta con una pantalla de 7,9 pulgadas que nos garantiza una gran experiencia de juego. Esta llega a brindarnos una resolución Full HD y una tasa de refresco de 120 Hz para sentir la fluidez en cada escena. También es compatible con HDR para mejorar el contraste y es posible jugar en 4K al conectarla a una televisión con esta resolución tras colocarla en nueva base o dock que incluye.

Por otro lado, cabe mencionar que incorpora dos puertos USB-C para hacerla aún más versátil, y los nuevos mandos Joy-Con 2 crecen en tamaño sin perder su punto fuerte, que es la ergonomía, además de que se acoplan de forma magnética en el lateral de la consola. Y por si no fuese suficiente, en el lateral de cada mando nos encontramos con un sensor óptico que nos permite utilizarlos como un ratón de ordenador con puntero.

En cuanto a hardware, Nintendo apuesta por una tarjeta gráfica basada en la arquitectura Ampere de NVIDIA, que marca un salto de potencia significativo. Asimismo, trabaja de la mano de un procesador personalizado también de NVIDIA y de un almacenamiento de 256 GB que es más amplio con respecto a la anterior generación, el cual se puede seguir ampliando con una tarjeta microSD Express.

Para rematar, su autonomía tampoco se queda atrás al venir con una batería que crece hasta los 5.220 mAh y aguanta varias horas de juego por cada carga, por lo que puedes llevártela de viaje para matar el rato. Pero, sin lugar a dudas, una de las novedades más interesante es la retrocompatibilidad con otros juegos ya conocidos de las anteriores consolas de Nintendo, asegurando así un catálogo sólido desde el primer día. Y en este pack viene con novedoso Mario Kart World, un juego exclusivo para estrenarla de la mejor manera posible disfrutando de un novedoso mundo abierto, carreras de hasta 24 jugadores y un modo Supervivencia.

