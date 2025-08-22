Ordenadores portátiles
Espectacular rebaja en este portátil HP con una gráfica RTX 5050 que sirve para jugar, estudiar y trabajar
Si buscas un portátil al que no le falte potencia para usarlo durante los próximos años, este modelo gaming de HP con procesador Ryzen y gráfica NVIDIA ya está rebajado a lo grande
La llegada de septiembre trae consigo varias cosas: el fin del verano, la vuelta a la rutina y, por supuesto, un montón de ofertas para la vuelta al cole. En este último punto, si estás pensando en hacerte con un ordenador portátil que te acompañe a clases o al trabajo, ahora tienes una oportunidad de oro para conseguir este novedoso HP Victus 15-fb3035ns por un precio irresistible.
Con apenas unos meses en el mercado, el precio de este portátil de la popular marca HP ha caído en picado, pasando de sus recomendados 1.099 euros a unos ajustadísimos 799 euros en Amazon gracias a su actual oferta flash, la cual nos permite ahorrar un total de 300 euros con su compra. Aunque te recomiendo darte prisa para hacerte con este chollo, porque no tardará en volver a subir de precio.
Compra el portátil HP Victus 15-fb3035ns a precio mínimo
El HP Victus 15-fb3035ns es un novedoso portátil pensado para quienes buscan un equipo potente y versátil. Viene equipado con todo lo necesario para desenvolverse tanto en juegos como en tareas productividad, además de que, a pesar de estar construido principalmente en plástico, tiene un diseño elegante y minimalista que encaja en cualquier entorno laboral o académico. Asimismo, dispone de una refrigeración actualizada, un grosor de 2,4 cm y ligero peso de 2,29 kg lo hacen fácil de transportar.
Ahora es el turno del apartado visual, donde tenemos una gran pantalla IPS de 15,6 pulgadas con un acabado antirreflectante que se agradece. Esta llega a ofrecernos una resolución Full HD (1.920 x 1.080 píxeles), una tasa de refresco de 144 Hz para sentir la verdadera fluidez y brillo que alcanza un pico máximo de 300 nits. Es evidente que, al usarlo en exteriores o con programas de edición, notaremos ciertas limitaciones, ya que su cobertura de color es del 45% NTSC. Sin embargo, para un uso normal, la calidad de imagen es bastante buena.
Y en cuanto a hardware, que es donde realmente sobresale, nos encontramos con que lleva instalado un procesador AMD Ryzen AI 5 340 que, más allá de rendir a un alto nivel, también es bastante eficiente y está impulsado por inteligencia artificial. A esto debemos sumarle que incluye una novedosa tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5050 para jugar a juegos actuales o usar programas que exijan bastante en términos gráficos.
Donde tampoco se queda corto es en memoria y almacenamiento, ya que monta 16 GB de RAM DDR5 que funciona a 5.600 MHz con el fin de mejorar el rendimiento en multitarea y una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB que nos aporta ese extra de velocidad a la hora de encender el equipo, hacer transferencias de archivos o abrir programas. Para rematar, incorpora una batería de 70 Wh que aguanta algo más de 7 horas (según el uso que le demos) y un variado apartado de conectividad. Eso sí, no trae ningún sistema operativo preinstalado, por lo que tendrás total libertad para elegir el que prefieras.
