Esta aspiradora limpia donde otras no llegan y cuesta menos de lo que imaginas

A la hora de limpiar nuestra casa, no siempre es fácil llegar a todos los rincones para una limpieza más profunda. Sin embargo, hay modelos que, gracias a su diseño y accesorios, consiguen llegar a rincones inalcanzables para otros. Una de estas aspiradoras es la SICBCGB V17 Max, que destaca por ser potente y versátil. Dicha aspiradora actualmente está disponible en Amazon por 119,99 euros. Si tenemos en cuenta que tiene un precio recomendado de 179,99 euros, supone un ahorro de 60 euros.

Esta aspiradora sin cable, que en el momento de escribir estas líneas lleva menos de dos meses a la venta en Amazon, tiene reseñas mayormente positivas y una puntuación de nada más y nada menos que 4,9 estrellas sobre 5. Esto es una razón de peso para que no dejes pasar esta oferta que puede finalizar en cualquier momento.

Una aspiradora multifunción con cepillo antienredos

Esta aspiradora incluye varios accesorios SICBCGB

Que una aspiradora sea potente es muy importante, y aquí la SICBCGB V17 Max no decepciona. Incorpora un motor sin escobillas de 550 vatios que genera una potencia de succión continua de hasta 48 kPa. Esto le permite enfrentarse sin esfuerzo a cualquier tipo de suciedad, desde el polvo más fino hasta el pelo que sueltan las mascotas y mucho más.

Ahora bien, la potencia no lo es todo; la versatilidad es otro de sus puntos fuertes. La SICBCGB V17 Max se puede convertir en una práctica aspiradora de mano. Además, gracias a los accesorios que incluye y, sobre todo, a una manguera flexible de 1 metro, permite llegar a los rincones más inaccesibles.

Pensando en la comodidad, SICBCGB ha implementando un sistema de filtración HEPA lavable de doble circulación y 11 capas. Este sistema no solo captura el polvo, sino que filtra partículas diminutas de hasta 0,1 micras con una asombrosa eficiencia del 99,99 %. A todo esto que acabamos de mencionar hay que sumar un cabezal flexible de 270 grados y un cepillo giratorio mejorado en forma de V, diseñados para evitar los molestos enredos.

Por último, pero no menos importante, decir que lleva una batería que ofrece un autonomía de hasta hasta 70 minutos a mínima potencia (20 kPa). También cuenta con un gran depósito de polvo de 2 litros que destaca por ser muy fácil de vaciar.

Aunque hay muchas aspiradoras en el mismo rango de precio que la SICBCGB V17 Max, no todas están a la altura a nivel de características. Esto hace que sea una de las mejores opciones por debajo de los 120 euros. Estamos seguros de que, si la compras, no te arrepentirás.

