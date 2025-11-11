Esta bici eléctrica plegable te hará olvidar el coche (y baja 268 euros en el 11.11)

Hay días en los que el tráfico parece una metáfora de la rutina: largas colas, ruido, pérdidas de tiempo... Y te preguntas en qué momento moverse dejó de ser sinónimo de libertad para convertirse en una obligación. Pero de pronto aparece una idea sencilla pero poderosa que te permite moverte distinto.

No depender del coche, no buscar aparcamiento, no preocuparte por la gasolina... Solo pedalear, sentir el aire y volver a recordar lo que era desplazarse sin estrés. Esa idea toma forma con la HITWAY BK35S, una bicicleta eléctrica plegable que parece pensada para redescubrir la ciudad.

Es compacta, robusta y sorprendentemente práctica, y llega con una oferta irresistible en el 11.11 de AliExpress. La podemos comprar con 268 euros de descuento si utilizamos el cupón ESAE60 en el momento de hacer el pedido. Ten en cuenta que este modelo tiene un precio oficial de 599,99 euros, que es el que marca en la web de HITWAY, pero nosotros la podemos conseguir por 332 euros. Y no es este el único cupón que está activo en esta promoción de AliExpress, también puedes usar cualquiera de estos en función del importe de tu cesta:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE75 : 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros

: 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros ESAE60 : 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros

: 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE12 : 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros

: 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

: 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

HITWAY BK35S: plegable, cómoda y con 268 euros de descuento

La HITWAY BK35S tiene una estructura de aluminio que combina solidez y ligereza, y su diseño plegable te permite llevarla donde quieras: en el metro, en el ascensor, en el maletero del coche... Se pliega en pocos segundos con un mecanismo intuitivo y sencillo, sin herramientas ni complicaciones.

Con sus ruedas de 16 pulgadas logra ese equilibrio entre manejabilidad y estabilidad que tanto se agradece en ciudad. Ni es un modelo de paseo ni una mountain bike disfraza, es una bicicleta eléctrica pensada para el día a día real. Por eso aguantará baches, frenazos, bordillos y lluvia ligera sin inmutarse.

Una de las cosas que más repiten quienes la han usado es lo cómoda que resulta. El manillar es regulable, el sillín es mullido y ajustable en altura, y la postura es natural, ni forzada ni relajada en exceso. El cuadro bajo te permite subir y bajar con facilidad, incluso si llevas una mochila encima.

El motor de 250 W impulsa la bici con suavidad. No se siente ese tirón brusco de otros modelos eléctricos, sino que la ayuda llega poco a poco, acompañando tu pedaleo de forma natural. Cuando la asistencia entra en escena, te das cuenta de lo fácil que puede ser subir una cuesta o recorrer varios kilómetros sin cansarte.

La velocidad está limitada a 25 km/hora para cumplir con la normativa europea, y será más que suficiente para moverte por la ciudad con agilidad y seguridad. Además, ofrece tres modos de asistencia eléctrica que podrás cambiar desde el manillar según el esfuerzo que quieras hacer o la autonomía que te quede.

El fabricante da un rango muy amplio, porque habla de entre 35 y 70 kilómetros de autonomía. Entiendo que es una cifra que depende del peso del conductor, del trayecto o del modo de asistencia, pero lo que importa es que podrás usarla para tus desplazamientos diarios sin preocuparte por la carga. Y, cuando la enchufes, conseguirás una carga completa en menos de 5 horas. Además, la batería es extraíble, para que la puedas cargar con facilidad, sin necesidad de llevar también la bici.

Este modelo tiene frenos electrónicos y de disco delanteros y traseros, que son los encargados de ofrecer una respuesta rápida y segura en cualquier situación. También tiene iluminación LED. En general, es una bici que da confianza, que responde bien en el uso diario.

También se agradecen otros detalles como el guardabarros integrado, la pantalla LCD o el hecho de incluir candado y bomba de aire. Todo lo que necesitas para empezar a disfrutarla en cuanto la recibas, después de haberla comprado con prácticamente 270 euros de descuento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.