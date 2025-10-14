Esta freidora de aire Cecotec lo tiene todo, incluso un precio irresistible

Si quieres dar el salto a una freidora de aire y buscas una de gran capacidad, la Cecotec Cecofry&Grill Smokin' 8500 es ideal para quienes buscan versatilidad en la cocina. Este modelo de gama media te sorprenderá no solo por todo lo que ofrece, sino también por el precio que tiene actualmente, y es que se puede conseguir por menos de 67 euros.

Hablemos de lo que para muchos puede llegar a ser determinante a la hora de comprar una freidora de aire, el precio. Si bien la Cecotec Cecofry&Grill Smokin' 8500 tiene un precio recomendado de 92,90 euros, la puedes encontrar por solo 66,40 euros en Amazon y MediaMarkt, así que es un buen momento para comprarla. De hecho, nunca antes ha estado tan barata.

Hazte con la Cecotec Cecofry&Grill Smokin' 8500 por menos de 67 euros

Al contrario que otras freidoras de aire que son más básicas, esta combina tres funciones en un solo diseño: freidora, grill y plancha para pizzas. Esto significa que puedes preparar desde unas alitas crujientes con apenas una cucharada de aceite hasta una pizza, pasando por cortes de carne perfectamente marcados gracias a su placa Grillin Style. Todo ello se consigue gracias a su sistema de doble resistencia, situada tanto en la parte superior como en la inferior, que distribuye el calor de manera uniforme y evita que tengas que estar dando la vuelta a los alimentos.

Cabe mencionar que la Cecofry&Grill Smokin' 8500 añade un detalle que la diferencia de la mayoría de freidoras de aire del mercado: la posibilidad de ahumar tus preparaciones con chips de madera o pellets. Este toque convierte platos sencillos en experiencias gastronómicas más auténticas, aportando aromas y sabores que recuerdan a la cocina a la brasa. Además, con una capacidad de 8,5 litros, permite cocinar para varias personas de una sola vez.

Con una potencia de 2.200 vatios, garantiza rapidez y eficiencia, obteniendo excelentes resultados y reduciendo significativamente las grasas en comparación con los métodos tradicionales de fritura. Por lo tanto, es perfecta para preparar platos más saludables. A la hora de usarla, es muy fácil gracias al panel táctil que hay en la parte superior.

En definitiva, la Cecotec Cecofry&Grill Smokin' 8500 es una excelente opción, y si a esto le sumamos que está más barata por tiempo limitado, se convierte en una compra muy recomendable. Así que, si buscas una freidora de aire que sea una apuesta segura a corto, medio y largo plazo, esta es un acierto.

