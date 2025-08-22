Consolas portátiles
Esta Nintendo Switch sigue siendo la mejor consola portátil barata que encontrarás hoy: no cuesta ni 140 euros
Con esta consola portátil tus viajes dejarán de ser aburridos y tiene un precio ridículo en comparación al nuevo modelo que acaba de lanzar a la venta Nintendo
Vale, ya tenemos la Nintendo Switch 2 en el mercado, pero si lo que quieres es una consola portátil con la que no tengas que gastar tanto y puedas disfrutar de un amplio catálogo de juegos, la Nintendo Switch Lite sigue siendo una gran apuesta, sobre todo si la cazas con descuento por un precio como el que tiene en estos momentos.
Esta consola de Nintendo lleva años siendo la opción más asequible de todas, pues tiene un precio recomendado de 219 euros, el cual puedes dejar en el olvido para conseguirla por apenas unos 137,62 euros en AliExpress, donde tan solo tienes que aprovechar su rebaja actual y aplicar el cupón 'BSES15' durante el proceso de compra.
Compra la Nintendo Switch Lite a precio de outlet
La Nintendo Switch Lite sigue siendo una opción interesante si buscas una consola exclusivamente portátil y económica que te acompañe en tus viajes, sobre todo por el gran catálogo de juegos que nos ofrece. Tampoco podemos pasar por alto su diseño, ya que es el modelo más compacto y ligero de todos. Pesa tan solo 275 gramos, tiene un acabado de plástico agradable al tacto y está disponible en cinco colores.
Eso sí, el hecho de ser tan accesible viene con algunos recortes. Para empezar, no incluye base, así que no se puede conectar a una televisión para jugar en modo sobremesa. Tampoco es posible quitar los Joy-Con para cambiarlos por otros, como sí pasa en la versión estándar. Mientras que el apartado visual se mantiene igual que el modelo normal, pues monta una pantalla LCD táctil de 5,5 pulgadas que nos brinda una resolución HD, una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo ajustable para adaptarla según el momento.
En cuanto al rendimiento, todo depende de un chip NVIDIA Tegra personalizado que, aunque ya se siente algo justo en los lanzamientos más recientes, cumple en la mayoría de títulos. A esto debemos sumarle que viene con 32 GB de almacenamiento, pero se puede ampliar fácilmente con una tarjeta microSD para seguir descargando juegos o guardar nuestras partidas. Básicamente, con una microSD grande puedes olvidarte de estar borrando juegos para hacer algo de espacio a cada rato.
Otra característica a tener en cuenta son que incorpora una batería de 3.570 mAh que nos permite disfrutar de hasta 6 horas de juego, aunque esto puede variar según el nivel de exigencia y se carga con un cable USB-C. También dispone de unos altavoces estéreo, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, un conector de 3.5 mm e incluso un giroscopio que detecta tanto el movimiento como la orientación de la consola, algo muy útil, por ejemplo, para tomar curvas en Mario Kart o para apuntar con el arco en The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
