Esta pequeña smart TV de Philips no cuesta ni 150 euros y nos da la posibilidad de ver Movistar Plus+ gratis
Esta televisión encaja en cualquier rincón del hogar, está más barata que nunca y nos permite obtener 6 meses gratis de uno de los servicios de streaming más populares
Lo creas o no, muchas personas todavía prefieren comprar televisores pequeños y sin resolución 4K para colocarlos en distintas zonas del hogar. Esto se debe principalmente a una cuestión de espacio, ya que no tiene mucho sentido instalar un modelo de gran tamaño en lugares como la cocina.
Y repasando opciones, esta Philips 32PFS6000 no solo nos parece una opción muy completa, sino que ahora está rebajada a precio mínimo y con su compra podemos optar a tener una suscripción gratis a uno de los servicios de streaming más populares.
Esta televisión de la popular marca Philips salió a la venta a principios de año por un precio recomendado de 229 euros, aunque, para hacerla todavía más accesible, ahora en Amazon está disponible con un descuento total de 80 euros que la deja por apenas unos 149 euros.
Además, al hacer su compra, podemos obtener una suscripción de 6 meses a Movistar Plus+ totalmente gratuita para disfrutar de muchos canales, películas, series o hasta del mejor partido de fútbol de cada jornada. Para ello, tan solo tienes que registrar tu compra a través de este enlace. Eso sí, tendrás que darte prisa, porque solamente obtendrán la suscripción los primeros 12.500 participantes.
La Philips 32PFS6000 es una televisión inteligente que a simple vista llama la atención por su diseño compacto y ligero, lo que la hace encajar a la perfección en todo tipo de espacios, como pueden ser dormitorios, cocinas, salones pequeños o incluso en una caravana.
Si entramos en más detalle, tenemos una pantalla LED de 32 pulgadas sin apenas marcos que nos brinda una resolución Full HD (1.920 x 1.080 px) que nos asegura nitidez en cada escena y una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz, además de que es compatible con HDR10 y HLG para que podamos apreciar unos colores tan vivos como brillantes al ver contenido en Netflix, Disney+, Prime Video o cualquier servicio del que tengas una suscripción.
Por otro lado, hace uso de una tecnología Pixel Plus HD desarrollada por la propia marca para optimizar la imagen con un único objetivo: lograr unos blancos más claros y unos negros más oscuros. En otras palabras, mejora la calidad de imagen. Mientras que si hablamos sobre su sonido, cuenta con dos altavoces de rango completo que alcanzan una potencia máxima de 12 W, los cuales soportan un Dolby Audio y una tecnología Vocal Boost para que los diálogos se escuchen de manera más clara.
Eso sí, uno de los puntos más destacables de este modelo es que funciona bajo un novedoso sistema operativo Titan OS que la marca lleva utilizando la gran mayoría de sus modelos desde el pasado 2024. Este nos ofrece una interfaz muy intuitiva, acceso a una gran variedad de aplicaciones y, lo mejor de todo, nos permite buscar contenido en todos los servicios de streaming instalados a la vez.
Por último, si nos adentramos a hablar sobre su apartado conectividad, al tratarse de una televisión pequeña nos encontramos con lo justo y lo necesario para sacarle el máximo partido posible. Dispone de Wi-Fi, tres puertos HDMI y dos puertos USB-A. Todo ello sin dejarnos en el tintero que también podemos controlarla por voz con Alexa o Google Assistant.
