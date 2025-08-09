Esta podría ser la bicicleta eléctrica que buscas: es ideal para la ciudad y ofrece 80 km de autonomía

¿Llevas tiempo pensando en comprar una bicicleta eléctrica para, a la vez que haces algo de ejercicio, moverte de manera rápida por la ciudad? Pues repasando algunos modelos, esta Cecotec Capital es una de las opciones más interesantes que hemos visto para no tener que estar continuamente recargando su batería, además de que tiene un precio bastante razonable.

Esta bicicleta eléctrica de la marca española Cecotec sorprende por la autonomía que es capaz de ofrecernos, y de vez en cuando suele bajar un poco de precio. Igualmente, en estos momentos la puedes encontrar disponible por unos ajustados 749 euros en Amazon, que es por lo que rondan este tipo de bicicletas con pedaleo asistido.

Compra la bicicleta eléctrica Cecotec Capital más barata

Cecotec Capital Cecotec

La Cecotec Capital es una de esas bicicletas eléctricas que transforma por completo la forma de moverse por la ciudad, pudiendo llegar a cualquier rincón de una manera más rápida, cómoda y sin tanto esfuerzo. A esto debemos añadirle que tiene un diseño un tanto retro, donde destacamos su cuadro de aluminio, que le da ese equilibrio perfecto entre resistencia y ligereza, y una parte trasera preparada para llevar carga. Lo justo para que no tengas que renunciar a nada cuando salgas de casa.

A la hora de pedalear se nota rápidamente que está pensada para hacerte la vida fácil. Lleva incorporado un motor en el eje trasero que nos da ese empujón extra justo cuando lo necesitas, así que olvídate de sudar como si hubieras subido un puerto de montaña con una bicicleta de las de toda la vida. Pero más allá de la asistencia de pedaleo, cuenta con un cambio Shimano de 6 marchas para enfrentar cuestas, caminos llanos o calles empedradas sin dramas.

Por otro lado, dispone de unas ruedas de 28 pulgadas que proporcionan un agarre excelente, y junto a la doble suspensión, notarás cómo las irregularidades del suelo desaparecen casi por arte de magia. No podemos olvidarnos que en ambas ruedas tenemos unos frenos de disco, los cuales nos permiten frenar de manera rápida y segura. Mientras que a un lado del manillar la sorpresa es un panel de control, desde el que es posible seleccionar entre tres niveles de asistencia, ver el estado de la batería y activar la iluminación, ya que viene con un foco delantero para movernos hasta de noches.

Para poner punto y final, antes hay que hablar sobre su autonomía. Para nuestra sorpresa, incluye una batería extraíble de 468 Wh que nos ofrece hasta 80 km de distancia de recorrido, por lo que es ideal para ir al trabajo, hacer recados o simplemente disfrutar de un paseo largo sin preocuparte por quedarte tirado a mitad de camino.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.