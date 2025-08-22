Esta Samsung Galaxy es la respuesta si buscas una tablet ligera y práctica para el día a día

Probablemente sepas que llevo una semana totalmente sumergida en la campaña de Vuelta al Cole de AliExpress y te puedo asegurar que, cuando parece que ya lo he visto todo, aparece una nueva oferta que llama mi atención y que no puedo dejar de compartir contigo. La que he encontrado hoy te interesará especialmente si estabas pensando en cambiar de tablet y buscas un modelo más que válido para el día a día pero que no te haga romper la hucha.

Hablo de la Samsung Galaxy Tab A9, una tablet que ahora podemos comprar por 96 euros si utilizamos el cupón A4AESBS10 en el momento de hacer nuestra compra. Teniendo en cuenta que esta versión tiene un precio oficial de 179 euros, tal y como puedes comprobar en la web de Samsung, hablamos de ahorrarnos 83 euros en su compra. Te adelanto que este no es el único cupón que podrás utilizar en esta selección de artículos ya que, en función del importe de tu cesta, también podrás utilizar los siguientes:

A4AESBS60: 60 euros de descuento por compras superiores a 429 euros

A4AESBS55: 55 euros de descuento por compras superiores a 349 euros

A4AESBS45: 45 euros de descuento por compras superiores a 269 euros

A4AESBS35: 35 euros de descuento por compras superiores a 199 euros

A4AESBS25: 25 euros de descuento por compras superiores a 139 euros

A4AESBS15: 15 euros de descuento por compras superiores a 99 euros

A4AESBS10: 10 euros de descuento por compras superiores a 69 euros

A4AESBS05: 5 euros de descuento por compras superiores a 30 euros

A4AESBS03: 3 euros de descuento por compras superiores a 15 euros

A4AESBS02: 2 euros de descuento por compras superiores a 10 euros

La Samsung Galaxy Tab A9 es una tablet ligera y asequible

Es verdad que las tablets han pasado por diferentes fases. Primero fueron una especie de promesa para sustituir al portátil, después se vieron eclipsadas por los móviles de gran pantalla y, finalmente, han encontrado otro hueco para servir tanto en tareas de entretenimiento como de trabajo. Evidentemente, no todos los modelos buscan ser la mejor tablet del mercado, porque no todos necesitamos eso. Muchas veces buscamos algo más sencillo, y ahí es donde Samsung ha sabido colocar esta Galaxy Tab A.

No es una tablet que intente llamar la atención con acabados lujosos, pero sí convence con su cuerpo metálico que transmite solidez desde el primer momento. Es una tablet ligera y fina, pesa solo 332 gramos, que podrás sostener con una mano sin esfuerzo y que monta una pantalla TFT de 8,7 pulgadas con una resolución WXGA+. Es verdad que sobre el papel no son cifras que impresionen, especialmente frente a pantallas AMOLED de mayor definición, pero en el día a día cumplen para el público al que va dirigida.

Su densidad de 179 ppp ofrece una nitidez suficiente para leer noticias, navegar por las redes sociales o ver capítulos de Netflix o vídeos de YouTube. Tiene una tasa de refresco de 60 Hz, que podríamos considerar como el estándar en este rango, y que nos garantiza desplazamientos fluidos tanto a la hora de manejar apps como en la navegación en sí misma.

Bajo el capó, esta tablet de Samsung esconde un procesador MediaTek Helio G99 que, en esta versión, viene acompañado por 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Es verdad que se presenta como un chip modesto, pero también ha demostrado ser eficiente y equilibrado en la gama media en la que se mueve. Ofrece un rendimiento suficiente para multitarea básica, juegos ligeros y consumo multimedia. Y, si el almacenamiento se te queda corto, podrás ampliarlo hasta 1 TB a través de tarjeta microSD, algo que ya no es nada habitual en tablets.

Tiene batería suficiente para soportar un día de uso sin necesidad de cargarla, y un sistema de altavoces duales con soporte para Dolby Atmos que ofrece un buen sonido. En el uso diario, transmite exactamente lo que promete: sencillez y practicidad. Y, gracias a esta oferta de AliExpress, lo hace a un precio que va a ser difícil de repetir.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.