Esta smart TV con 75 pulgadas se ve tan bien como una OLED y ahora tiene 350 euros de descuento

El tamaño y la calidad son los motivos principales por los que una televisión puede llegar a costar más o menos, aunque de vez en cuando aparecen chollo como esta TCL 75Q6C, la cual destaca por ambas cosas y está rebajada más que nunca, pero solo por tiempo limitado.

Esta televisión de TCL tiene un precio recomendado de 1.149 euros que, gracias a su actual oferta flash, podemos dejarlo en el olvido para conseguirla a precio mínimo histórico de 799 euros en Amazon. De esta manera, ahorraremos un total de 350 euros en uno de los modelos más completo que la marca ha lanzado este año.

Compra la televisión TCL 75Q6C a precio mínimo histórico

Si por algo destaca esta TCL 75Q6C es por ser una de las mejores televisiones que la marca ha lanzado este 2025, ya que su calidad es tan bestial como el tamaño que tiene. Aunque antes de entrar en detalle, también hay que hacer un pequeño hincapié en su diseño, el cual llama la atención por ser ultrafino para colocarlo sobre un mueble o en la pared y apenas tener marcos con el fin de aprovechar el espacio de su diagonal al máximo.

Eso sí, los puntos diferenciales son que nos encontramos ante una enorme pantalla de 75 pulgadas y hace uso de una avanzada tecnología QD-Mini LED que la propia marca desarrolló hace ya unos años con una combinación de los paneles QLED y Mini LED, siendo así la pionera de una fórmula que la competencia ya está replicando. ¿Y qué tiene de especial esto? Pues que podemos disfrutar de una calidad de imagen y nivel de brillo impresionante que está al mismo nivel que los modelos OLED.

A esto debemos añadirle que nos ofrece una resolución UHD 4K y una frecuencia de actualización nativa 144 Hz de la que pocas televisiones pueden presumir, además de que es compatible con Dolby Vision IQ, HDR10+ y HLG para mejorar el contraste al reproducir contenido en las principales plataformas de streaming o usar nuestra videoconsola de nueva generación.

Otro punto a resaltar es que en su interior lleva instalado un procesador AiPQ Pro que se apoya en la IA para realizar ajustes de imagen y sonido automáticamente según lo que estemos viendo. Mientras que si hablamos de su sonido, su sistema de 2.1 canales, formado por dos altavoces de rango completo y un subwoofer firmados por Onkyo, suena de escándalo al alcanzar una potencia máxima de 40 W y soportar tecnologías como Dolby Atmos o DTS Virtual X para que la sensación de inmersión sea todavía más realista.

Algo que en lo personal también nos gusta mucho de esta televisión es que funciona bajo un sistema operativo Google TV que es referencia en el mundo de las televisiones inteligentes. Este nos permite descargar una gran variedad de apps, navegar por su interfaz de manera fluida, controlar la televisión por voz con Google Assistant e incluso compartir contenido desde nuestros diferentes dispositivos con un solo toque al integrar Chromecast. Y para rematar, tenemos un amplio apartado de conectividad donde sus puertos HDMI 2.1 juegan un papel fundamental.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.