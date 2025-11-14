Esta es la smart TV 4K que recomiendo por menos de 250 euros: tiene una pantalla QLED muy colorida

Comprar una televisión moderna con muy buena calidad de imagen ya no tiene por qué ser caro, y menos en estas fechas en las que aparecen las mejores ofertas del año. Tan solo tienes que echarle un ojo a esta TCL 43T69C, la cual es perfecta para cualquier persona que se acabe de mudar o esté buscando dar un salto de calidad sin gastar de más y está rebajada a precio mínimo histórico.

Esta televisión de TCL salió a la venta hace unos meses por un precio recomendado de 369 euros para conquistar la gama económica. Y la buena noticia es que no hace falta esperar al Black Friday para encontrarla más barata, ya que ahora tiene una oferta flash que la deja por unos ajustados 233,23 euros en Amazon.

Compra la televisión TCL 43T69C más barata que nunca

TCL 43T69C TCL

La TCL 43T69C es una televisión de nueva gama que, más allá de ofrecernos una imagen muy detallada y colorida, destaca por ser un modelo que no llega a ser demasiado grande ni muy pequeño. Tiene un tamaño intermedio que lo hace ideal tanto para salones como dormitorios, ya que nos encontramos con una pantalla es de 43 pulgadas. Y gracias a su diseño ultradelagado y sin marcos ocupa el espacio mínimo.

Igualmente, tal y como comentábamos al inicio, el motivo por el que más merece la pena escogerla es por la calidad de su imagen. Y es que el panel de este modelo hace uso de una tecnología QLED para proporcionarnos más de mil millones de colores y matices con una única finalidad: que cada escena se sienta más realista.

A esto tenemos que añadirle que nos brinda una resolución UHD 4K, una retroiluminación Direct LED, una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz (la cual se puede aumentar al bajar la resolución, por si la vas a utilizar para jugar a 1080p) y compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG para mejorar el contraste al reproducir contenido, como por ejemplo series y películas desde las principales plataformas de streaming.

También juega un papel fundamental su procesador AiPQTM, el cual está impulsado por inteligencia artificial y analiza en tiempo real lo que estamos viendo para ajustar automáticamente tanto la imagen como el sonido. Que por cierto, si nos centramos en esto último, este televisor incorpora dos altavoces que no solo alcanzan una potencia máxima de 20 W, sino que soportan unas tecnologías de audio envolvente Dolby Atmos y DTS Virtual:X.

Y otro de los puntos por los que personalmente la elegiría, dejando a un lado el irresistible precio que tiene ahora, es porque funciona bajo un sistema operativo Google TV con el que es muy fácil familiarizarse. Este cuenta con una interfaz muy intuitiva y un amplio catálogo de apps para descargar desde Netflix hasta plataformas de juego en la nube, además de que incorpora Google Assistant para controlarla por voz y Chromecast para reproducir contenido desde nuestro móvil. Todo ello con una conectividad inalámbrica muy estable y una gran variedad de puertos para usar diferentes dispositivos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.