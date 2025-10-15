Esta tablet barata de Huawei lo tiene todo: 11 pulgadas, lápiz óptico y diseño premium por menos de 150 euros

Si por algo destacan las tablets es por ofrecernos una pantalla más amplia que la de un móvil sin perder portabilidad, lo que las hace ideales para entretenimiento. Y es que, si buscas una a muy buen precio para llevártela de viaje, revisar redes sociales de una manera más cómoda o ver películas en la cama antes de acostarte, entre otras cosas, esta Huawei MatePad SE 11" tiene un ofertón que la deja a precio mínimo histórico.

A pesar de salir a la venta por un precio recomendado de 229 euros, tan solo hemos tenido que esperar unas pocas semanas para encontrarnos esta tablet de Huawei mucho más barata. Y es que, gracias a su actual descuento de 81 euros, podemos conseguirla por apenas unos 147,99 euros en Amazon por tiempo limitado.

Compra la tablet Huawei MatePad SE 11" (2025) a precio mínimo por tiempo limitado

Huawei MatePad SE 11 con lápiz óptico M-Pen Lite Huawei

La Huawei MatePad SE 11" es una de las mejores tablets económicas que la marca ha lanzado hasta la fecha. No importa si la usamos para ver series y películas, tomar notas, leer o dibujar, supera todas las expectativas. Y esto en gran parte se debe a que monta una pantalla IPS de 11 pulgadas con unos biseles estrechos que llega a ofrecernos una resolución Full HD+ (1.920 x 1.200 píxeles), una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 400 nits, además de que cubre el 100% del espacio de color sRGB para disfrutar de unas imágenes muy coloridas.

Pero eso no es todo, ya que también hace uso de varias tecnologías certificadas por TÜV Rheinland que se encargan de reducir la emisión de luz azul y los parpadeos para evitar la fatiga visual. Asimismo, su brillo cambia en tiempo real según nuestro entorno, tiene un Modo eBook que realiza ajustes en el panel para que leer sea mucho más cómodo e integra un total de cuatro altavoces, los cuales soportan una tecnología Histen 9.0 para brindando un audio envolvente y potente.

Con estas especificaciones nos deja claro que está pensada principalmente para usarla en hogares, aunque puede aguantarnos el ritmo incluso de viaje gracias a su buen apartado de autonomía, puesto que incorpora una batería de 7.700 mAh que es capaz de aguantar hasta unas 16 horas de reproducción de vídeo (algo que puede variar dependiendo de muchos factores) y admite una carga rápida de 22,5 W para reducir los tiempos de espera.

Y si hablamos sobre su rendimiento, Huawei ha apostado por utilizar un procesador Qualcomm Snapdragon 685 que es suficiente para llevar a cabo tareas diarias como navegar por internet, ver contenido multimedia, tomar apuntes en clases o utilizar apps de productividad. Sin dejar de lado que se complementa con una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento de 128 GB. Todo funcionando bajo un sistema operativo HarmonyOS que funciona de manera muy fluida. Eso sí, debes tener en cuenta que viene con ciertas limitaciones a la hora de descargar apps típicas de Google.

Otra característica a resaltar de este modelo son que dispone de un sorprendente diseño premium dentro de su rango de precio, pues está construida en metal de una sola pieza y es sorprendentemente ligera al pesar apenas 475 gramos para facilitar tanto su manejo como transporte. Para rematar, incluye una cámara trasera de 8 MP, una cámara frontal de 5 MP muy útil para reuniones o videollamadas, un lápiz óptico M-Pencil Lite bastante preciso y un Modo Kids Corner para que puedan usarla los más pequeños de la casa.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.