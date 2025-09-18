Esta tablet de Huawei tiene todo lo que se le pide a un modelo de gama alta y sorprende por lo barata que es

La venta de tablets se ha disparado en el último mes, ya que la vuelta a la rutina es un momento clave en el que muchas personas aprovechan para adquirir uno de estos dispositivos, ya sea para estudiar, trabajar o entretenerse en su tiempo libre. Y si tuviésemos que recomendar algún modelo, hace poco tuvimos la suerte de probar esta maravillosa Huawei MatePad 11.5 2025 que ofrezca características de gama alta a un precio ridículo, sobre todo ahora que está con descuento.

Esta tablet de Huawei salió a la venta por un precio recomendado de 399 euros, pero tan solo han tenido que pasar unas semanas para encontrarla a mejor precio. Y es que ahora, gracias a un descuento de 50 euros, la podemos añadir a nuestra cesta de la compra por unos 349 euros en Amazon. Y en el caso de que prefieras otra alternativa de compra, este mismo modelo sin lápiz óptico está disponible en MediaMarkt con descuento por unos ajustados 319 euros.

Compra la nueva Huawei MatePad 11.5 2025 con lápiz óptico a precio mínimo

HUAWEI MatePad 11.5 2025 HUAWEI

La Huawei MatePad 11.5 (2025) es una novedosa tablet todoterreno que ha llegado para revolucionar el mercado al ofrecer prestaciones de gama alta a un precio mucho más económico que de costumbre. Hemos tenido la suerte de probarla y desde el primer momento nos sorprendió por la gran calidad de su diseño, donde la marca ha apostado por un cuerpo unibody de aleación de aluminio que la hace sentir muy robusta, además de que la podemos llevar cómodamente a cualquier parte gracias a su grosor de apenas 6,1 mm y ligero peso de 515 gramos.

El rendimiento de esta tablet es sobresaliente, y esto se debe a que en su interior lleva incorporado el nuevo procesador Kirin T82B, el cual nos asegura una respuesta muy rápida en cualquier tarea. Aunque no funciona solo, pues también dispone de una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 256 GB. Y para rematar, llega funcionando con un sistema operativo HarmonyOS muy optimizado, con una gran variedad de funciones de inteligencia artificial y acceso a Aurora Store, lo que nos asegura plena compatibilidad con el ecosistema Android.

Y pasando a hablar sobre el apartado visual, nos encontramos con una pantalla PaperMatte de 11,5 pulgadas que es ideal para ver cualquier contenido al eliminar por completo los reflejos. Sin pasar por alto que nos brinda una resolución 2,5K de 2.456 × 1.600 píxeles, una tasa de refresco de 120 Hz, un brillo máximo de 600 nits y colores vibrantes para ver a la perfección tanto documentos como películas. Asimismo, este modelo en cuestión incluye el HUAWEI M-Pencil de 3ª generación, un lápiz óptico muy preciso que en esta tablet consigue imitar la sensación de escribir sobre papel.

Y para seguirnos el ritmo en el día a día, cuenta con una batería de 10.100 mAh que llega a aguantar hasta 14 horas de reproducción de vídeo, es decir, suficiente para una jornada completa de trabajo, ver varios episodios de esa seria a la que estamos enganchados o entretenernos en los viajes más largos. Como extras, cabe mencionar que dispone de una cámara trasera de 13 MP, una cámara frontal de 8 MP ideal para videollamadas nítidas y es posible sacarle más partido con accesorios como su teclado desmontable, que se vende por separado.

