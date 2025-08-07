Esta tablet multiusos es perfecta para creatividad: gran pantalla, batería de 8.800 mAh y una oferta imbatible

En la búsqueda de la tablet perfecta, lo primero que tenemos que tener claro es para qué la vamos a usar. En el caso de que quieras un modelo todoterreno, que sirva tanto para trabajar como para ver series, tomar apuntes o navegar, pero sin tener que gastar lo que cuesta un iPad de Apple, no te preocupes, hay opciones muy interesantes como esta MatePad 11,5 S.

Esta tablet de HUAWEI salió hace poco más de un año a la venta por un precio recomendado de 399,99 euros y no tiene nada que envidiar a otros modelos populares de la competencia. Estuvimos probándola durante varias semanas y, viendo que ahora tiene un descuento total de 130 euros que deja por tan solo unos 269 euros en Amazon, me perece que un chollazo, sobre todo si la quieres usar para mucho más que entretenimiento.

Compra la tablet HUAWEI MatePad 11,5 S a precio mínimo

La HUAWEI MatePad 11,5 S es una tablet de gama media-alta a la que puedes dar todo tipo de usos que te imaginas. No se limita al entretenimiento, al contrario. Tras probarla durante un tiempo, nos ha demostrado que es una grandísima opción tanto para creatividad como para productividad, y no es algo muy común de ver en modelos que rondan por un precio similar.

Su diseño habla por sí solo, pues cuenta con un cuerpo de aluminio con un acabado de muy buena calidad, a lo que debemos sumarle que es muy manejable al tener 6,2 mm de grosor y un ligero peso de 510 gramos. Mientras que, si nos centramos en el apartado visual, tenemos una gran pantalla LCD de 11,5 pulgadas con resolución 2,8K, una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo de 500 nits. También utiliza una tecnología especial para reducir los reflejos al mínimo, algo que se agradece muchísimo si la usas en exteriores.

En su interior nos encontramos el procesador Kirin 9000WL que rinde muy bien en todo tipo de situaciones, el cual se acompaña por 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Ya sea para jugar, editar fotos, ver series o trabajar con varias apps abiertas a la vez, no tendremos problemas. Todo funcionando bajo un sistema operativo HarmonyOS 4.2 que, aunque sea ajeno a Android, nos permite instalar aplicaciones como Gmail, Google Drive o YouTube a través de la Aurora Store.

Y algo que nos ha gustado mucho es su autonomía, ya que viene con una batería de 8.800 mAh que llega a brindarnos hasta 14 horas de pantalla encendida. Una opción muy completa, perfecta para quienes quieren productividad y entretenimiento en un solo dispositivo, más aún si utilizas accesorios como un lápiz óptico o un teclado inalámbrico.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.