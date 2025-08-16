Esta tableta de Lenovo, rebajada 90 euros, es una alternativa al iPad que te sorprenderá

En varias ocasiones hemos recomendado la Lenovo Idea Tab Pro, y es hora de volverlo a hacer ya que tiene un 21 % de descuento en Amazon, así que es un buen momento para comprarla, sobre todo si tenemos en cuenta que nunca antes había estado tan barata. Además, incluye el Tab Pen Plus, un lápiz óptico que es muy útil para tomar notas, dibujar, hacer capturas de pantalla y mucho más.

La Lenovo Idea Tab Pro tiene un precio de venta recomendado de 429 euros en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS 4.0, pero en el momento de escribir estas líneas está disponible en Amazon por 339 euros, lo mismo que cuesta en MediaMarkt. Cabe mencionar que, aunque no es una tableta muy conocida, esto no significa que no valga la pena comprarla. De hecho, las pocas reseñas que tiene son muy positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Una tableta versátil con pantalla 3K y Tab Pen Plus incluido

Esta tableta la puedes usar para todo, y eso incluye trabajar con documentos, jugar, ver películas, navegar por Internet, tomar notas, leer y mucho más. Todo esto es posible gracias a su impresionante pantalla de 12,7 pulgadas con una resolución de 2.944 por 1.840 píxeles (144 Hz). A nivel de calidad de imagen está por encima de otras tabletas de su categoría, y lo mismo podemos decir del apartado de audio. Sobre esto último, incorpora cuatro altavoces con Dolby Atmos optimizados por JBL.

En cuanto al procesador, lleva un MediaTek Dimensity 8300, que destaca por ser eficiente y potente. No solo mueve Android y las aplicaciones de forma rápida y fluida, también puede con los juegos más exigentes, aunque en algunos hay que bajar la calidad gráfica. Y si te preocupa la autonomía, aquí tampoco decepciona. Esta tableta lleva una batería de 10.200 mAh que aguanta hasta 11 horas reproduciendo vídeos en YouTube.

Sin duda, esta tableta es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por menos de 340 euros. Así que, si quieres ir a lo seguro, hazte con la Lenovo Idea Pad Pro antes de que finalice la oferta o se agote, no te arrepentirás. Por cierto, a finales de año recibirá Android 16.

