Esta tarjeta gráfica es perfecta jugar en 1440p, puede mover cualquier videojuego y tiene un precio atractivo

A la hora de jugar, tener una buena tarjeta gráfica es muy importante, y es que es uno de los componentes más importantes junto al procesador y la memoria RAM. Si tienes un monitor con resolución 1080p o 1440p, una NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti o AMD Radeon RX 9060 XT es más que suficiente. Ahora bien lo suyo es elegir una que tenga 16 GB de VRAM, más que nada pensado a largo plazo. Una opción muy interesante sería este modelo de GIGABYTE, que tiene un precio muy competitivo. Se trata de la GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC.

No hace falta que esperes al Black Friday para hacer con una tarjeta gráfica a buen precio. Actualmente, la GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC de 16 GB está disponible en Amazon por 394,94 euros. Cuando no está en oferta cuesta 449,99 euros, así que puede ser tuya por 55,05 euros menos. No es el precio mínimo histórico, pero casi. En cuanto a las reseñas de los usuarios, no hace falta decir que la mayoría son positivas.

Una tarjeta gráfica potente con una excelente relación calidad-precio

Esta tarjeta gráfica permite conectar hasta 3 monitores GIGABYTE

Al estar hablando de una tarjeta gráfica de última generación, y si tenemos en cuenta sus características, es una apuesta segura pensando no solo a corto plazo, sino también a medio y largo. Para empezar, y como hemos comentado, tiene 16 GB GDDR6, lo que garantiza poder jugar con los ajustes gráficos en calidad ultra, incluso en 4K. Ahora bien, sobre esto último, en los títulos exigentes, como Indiana Jones y el Gran Circulo o Alan Wake II, tendrás que activar FSR, la tecnología de escalado de AMD, que mejora el rendimiento.

En cuanto a requisitos, se recomienda una fuente de alimentación de 450 o más vatios. Además, tiene un puerto de alimentación de 8 pines. Por cierto, es una tarjeta gráfica que no consume mucho y al llevar tres ventiladores la temperatura no se dispara. A nivel de conectividad, es aconsejable que la placa base de tu ordenador tenga una ranura PCIe 5.0 x16 para sacarle el máximo partido. No obstante, si la ranura es PCIe 4.0, tampoco es que se pierda mucho rendimiento. También cuenta con dos DisplayPort y un HDMI.

Sin duda, ahora que se puede conseguir por menos de 400 euros, la GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC es una gran compra. Además, al tener arquitectura RNDA 4, es compatible con FSR 4, que hace uso de la IA al escalar la imagen. Esto se traduce en imágenes más nítidas respecto a FSR 3.

