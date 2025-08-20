Estas son las 5 ofertas de AliExpress que están arrasando ahora mismo

Te habrás dado cuenta de que durante esta semana estamos compartiendo una interesante variedad de ofertas de la campaña de la Vuelta al Cole de AliExpress. Personalmente, llevaba días con la cuenta atrás esperando a que comenzase esta promoción, porque tenía muchas esperanzas puestas en ella y sabía que no iba a decepcionar. De hecho, además de recomendar muchos de los productos que hay rebajados, como el Garmin Forerunner 165, yo misma he hecho algunas compras, como la de este pack de cepillos Oral-B de oferta. Y me temo que no será la última.

Pero es que cuando aparecen promociones como esta, no podemos dejarlas pasar por alto. Lo inteligente es aprovecharlas para hacer esas compras que teníamos pendientes y, por ejemplo, cambiar de móvil, comprar una tablet o apostar, de una vez por todas, por la PS5. Lo mejor es que, si estos productos ya tienen descuentos aplicados, a muchos de ellos les podemos sumar un descuento adicional utilizando alguno de estos cupones:

A4AESBS100 : 100 euros de descuento por compras superiores a 500 euros

: 100 euros de descuento por compras superiores a 500 euros A4AESBS60 : 60 euros de descuento por compras superiores a 429 euros

: 60 euros de descuento por compras superiores a 429 euros A4AESBS55 : 55 euros de descuento por compras superiores a 349 euros

: 55 euros de descuento por compras superiores a 349 euros A4AESBS45 : 45 euros de descuento por compras superiores a 269 euros

: 45 euros de descuento por compras superiores a 269 euros A4AESBS35 : 35 euros de descuento por compras superiores a 199 euros

: 35 euros de descuento por compras superiores a 199 euros A4AESBS25 : 25 euros de descuento por compras superiores a 139 euros

: 25 euros de descuento por compras superiores a 139 euros A4AESBS15 : 15 euros de descuento por compras superiores a 99 euros

: 15 euros de descuento por compras superiores a 99 euros A4AESBS10 : 10 euros de descuento por compras superiores a 69 euros

: 10 euros de descuento por compras superiores a 69 euros A4AESBS05 : 5 euros de descuento por compras superiores a 30 euros

: 5 euros de descuento por compras superiores a 30 euros A4AESBS03 : 3 euros de descuento por compras superiores a 15 euros

: 3 euros de descuento por compras superiores a 15 euros A4AESBS02: 2 euros de descuento por compras superiores a 10 euros

Como sé que durante estos días estamos recibiendo muchísima información sobre esta campaña, ofertas de AliExpress e incluso de otras tiendas que ya empiezan con su particular vuelta al cole, me gustaría aprovechar este espacio para hablarte de algunos de los mejores chollos de esta campaña y que puedas dirigir tu atención hacia productos que realmente merecen la pena, como estos.

5 compras imprescindibles en la Vuelta al Cole de AliExpress

Xiaomi TV A Pro 65: llega con un panel 4K UHD de 65 pulgadas que convierte cualquier salón en un auténtico cine en casa. Su diseño sin marcos potencia la inmersión visual, acompañado por compatibilidad con Dolby Audio para un sonido más envolvente. Gracias a Google TV tendrás acceso directo a tus apps y contenidos favoritos, con control por voz integrado. Una smart TV pensada para quienes buscan tamaño, calidad y una experiencia completa a buen precio. Si utilizas el cupón A4AESBS60 se quedará en 467 euros.

Apple AirPods 4: apuestan por un rediseño más cómodo y ergonómico, con mejoras en la calidad de sonido. Este es el modelo sin cancelación de ruido, aunque también está disponible en modelo que la tiene por 50 euros más. Incorporan audio espacial para una experiencia más inmersiva en música y series, junto con micrófonos optimizados para llamadas claras. Su integración con iOS es total: basta con abrir el estuche para conectarlos al instante. Además, ofrecen más autonomía y compatibilidad con carga inalámbrica. Utiliza el cupón A4AESBS15 para conseguirlos al mejor precio.

POCO X7 Pro: equipa el potente procesador MediaTek Dimensity 8400-Ultra, que ofrece rendimiento cercano al de gamas altas. Su pantalla es una brillante AMOLED CrystalRes de 6,67 pulgadas con resolución 1,5K y tasa de refresco de hasta 120 Hz, sumando Adaptive Sync y picos de brillo de hasta 3200 nits. Tanta potencia, fluidez y brillo se traducen en una experiencia visual y multitarea muy solvente para su rango de precio.

Samsung Galaxy S25: uno de los móviles más buscados en la actualidad. Con el potente chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, ofrece un rendimiento de gama alta con gran eficiencia. Su pantalla es un Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,2 pulgadas, siendo un móvil compacto y muy cómodo de utilizar. Tiene una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, HDR10+ y brillo máximo de 2600 nits. Incorpora 12 GB de RAM y, en esta versión, 256 GB de almacenamiento interno. Salió al mercado con la promesa de 7 años de actualizaciones, así que es un móvil hecho para durar.

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro: motor trasero brushless de 400 W nominales y hasta 1000 W de potencia pico, capaz de subir pendientes de hasta el 22%. Su velocidad máxima es de 25 km/h para cumplir con la normativa actual, con tres modos de conducción. La batería de 477 Wh ofrece hasta 60 km de autonomía, con una carga completa en unas 9 horas. Incorpora sistema de frenado combinado (tambor delantero + E-ABS trasero), control de tracción TCS, bastidor de acero al carbono con soporte de hasta 120 kg y certificación IPX5 frente a salpicaduras. Con el cupón A4AESBS60 lo conseguirás por 439,99 euros.

Ya ves que no exageraba antes cuando te decía que AliExpress se está tomando la Vuelta al Cole muy en serio y que nos permitirá ahorrar cientos de euros en nuestras compras, sean de lo que sean. Así que es un momento perfecto para darte ese capricho que tenías en mente o comprar aquello que de verdad necesitas, y hacerlo muy por debajo de su precio.

